Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ

И вот в условиях такой мировой турбулентности, чтобы выстоять и экономически, и политически – единственно верная стратегия действовать вместе и сообща. На языке дипломатии это называется интеграция. И СНГ– одно из самых крупных таких объединений. Главы правительств Содружества сегодня в Москве обсудили, как углубить взаимодействие по всем направлениям: торговля, экономика, а также социальная сфера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глеб Прокофьев расскажет детали.

Обсудить за круглым столом вопросы развития Содружества и дальнейшего углубления интеграции собрались восемь глав официальных делегаций и генеральный секретарь СНГ. Геополитическая ситуация меняется, вместе формируем новый многополярный мир. СНГ можно смело назвать центром влияния, выступающим за справедливое переформатирование международных отношений на основе равноправия и уважения к суверенитету. Но сегодня не только о политическом устройстве – в центре внимания вопросы экономики. Головченко на Совете глав правительств СНГ: надо сделать больший акцент на развитии взаимных инвестиций

Внимание и вопросам безопасности. Договорились о выделении средств на объединенную систему ПВО, а также на обеспечение работы отдельного Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны. Среди подписанных документов и соглашение о развитии гражданского судостроения. У Беларуси здесь есть свой интерес.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Прорабатывается вопрос о том, чтобы мы закупали соответствующие типы судов для дноуглубления, дно улучшения. Соответственно, у нас есть определенные компетенции по производству, может быть, не всего судна, но каких-то компонентов. В ходе заседания белорусский Премьер предложил провести Форум регионов СНГ. Подобный совместный опыт с Россией у нас уже есть. Михаил Мишустин инициативу Романа Головченко поддержал.