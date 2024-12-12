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Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ

12 декабря 2024 17:21
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И вот в условиях такой мировой турбулентности, чтобы выстоять и экономически, и политически – единственно верная стратегия действовать вместе и сообща. На языке дипломатии это называется интеграция. И СНГ– одно из самых крупных таких объединений. Главы правительств Содружества сегодня в Москве обсудили, как углубить взаимодействие по всем направлениям: торговля, экономика, а также социальная сфера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Глеб Прокофьев расскажет детали. 

Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ-2

Обсудить за круглым столом вопросы развития Содружества и дальнейшего углубления интеграции собрались восемь глав официальных делегаций и генеральный секретарь СНГ. Геополитическая ситуация меняется, вместе формируем новый многополярный мир. СНГ можно смело назвать центром влияния, выступающим за справедливое переформатирование международных отношений на основе равноправия и уважения к суверенитету. Но сегодня не только о политическом устройстве – в центре внимания вопросы экономики.

Головченко на Совете глав правительств СНГ: надо сделать больший акцент на развитии взаимных инвестиций

Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ-4

Внимание и вопросам безопасности. Договорились о выделении средств на объединенную систему ПВО, а также на обеспечение работы отдельного Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны. Среди подписанных документов и соглашение о развитии гражданского судостроения. У Беларуси здесь есть свой интерес.

Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ-6

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Прорабатывается вопрос о том, чтобы мы закупали соответствующие типы судов для дноуглубления, дно улучшения. Соответственно, у нас есть определенные компетенции по производству, может быть, не всего судна, но каких-то компонентов.

В ходе заседания белорусский Премьер предложил провести Форум регионов СНГ. Подобный совместный опыт с Россией у нас уже есть. Михаил Мишустин инициативу Романа Головченко поддержал.

Роман Головченко предложил провести Форум регионов СНГ-8

Михаил Мишустин, Председатель Правительства России:
У нас очень много есть двухсторонних отношений наших регионов напрямую. Сколько пограничных в этом смысле дружественных связей установили наши партнерские регионы? Поэтому давайте подумаем над этим, друзья. Я думаю, что мы все поддержим эту идею. И тогда, Сергей Николаевич, подумайте, где мы могли бы провести первый форум. 

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 30 мая будущего года в Душанбе. Таджикистан во время своего председательства намерен ускорить согласование документов по миграции.

Подробности в видео.

# Михаил Мишустин # Игорь Назарук

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