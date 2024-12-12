Лукашенко: не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, в НАТО, США – дураки

За последние годы военно-политическая обстановка вокруг Беларуси изменилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. Отдельные государства, стараясь показать свою значимость и претендуя на роль региональных лидеров, продолжают нагнетать обстановку: действия НАТО и особенно события на южном фланге – Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских государств в отношении Минска. О чем свидетельствуют и непрекращающиеся попытки расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Президент описал военную обстановку вокруг Беларуси и призвал не самоуспокаиваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу подчеркнуть: нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие из тех, кто думал иначе в 2020 году и ранее, думают сегодня совсем по-другому. Поэтому вроде бы спокойно и хорошо. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, – дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей, поэтому нам расслабляться нельзя. Мы должны работать со своим народом, убеждать, показывать, а главное, работать так, чтобы людям было лучше. Тогда они всегда будут такую власть поддерживать. Поэтому будем в этом направлении работать.

Александр Лукашенко акцентировал, что белорусская армия никому не угрожает, при этом является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии – должна быть способна ее отразить.