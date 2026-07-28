В МИД Польши отказались комментировать информацию белорусской стороны о подготовке теракта на польской территории.

Пресс-секретарю польского МИД был задан вопрос, какие меры принимает Варшава после получения информации от белорусского МИД о подготовке теракта на территории Польши.

Мацей Вевюр, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши:

Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Информацию мы получили. Это я могу подтвердить. Но публично обсуждать не будем, какие меры безопасности предпринимает Польша в таких ситуациях.

В МИД Польши также не стали отвечать, есть ли у них установочные данные лица, которое планировало совершить теракт.

Мацей Вевюр:

Я не буду публично обсуждать такие вопросы. Надеюсь на ваше понимание.

На уточняющий вопрос о том, получило ли внешнеполитическое ведомство соответствующую информацию, ответ последовал следующий:

Мацей Вевюр:

Я этого не говорил. Я не буду обсуждать публично вопросы безопасности со СМИ. Это не место для обсуждения таких вопросов, надеюсь на ваше понимание.

Пресс-секретарю МИД также был задан вопрос о мерах, которые принимаются для предотвращения теракта.

Мацей Вевюр:

По вопросам безопасности мы не предоставляем информацию публично.

Напомним, 23 июля в МИД Беларуси временному поверенному в делах Польши были переданы данные от белорусских правоохранителей о готовящемся на польской территории теракте. Минск также подтвердил готовность делиться дополнительными сведениями по каналам взаимодействия компетентных органов двух стран.