Минск выдвинул 8 кандидатов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь VI созыва

Новости Беларуси. Минск выдвинул 8 кандидатов в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. В их числе заместитель министра юстиции Республики Беларусь Алла Бодак, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» Константин Вильчук, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь V созыва Михаил Мясникович, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Сергей Рахманов, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Марианна Щеткина. Всего заявки подали 9 человек.

Следующий этап – регистрация кандидатов в члены Верхней Палаты белорусского Парламента. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначаемости. По 8 членов избираются от каждой области и от Минска на заседаниях Советов депутатов базового уровня и соответствующих исполкомов. Еще 8 членов Совета Республики назначает Президент.

Выборы сенаторов пройдут с 25 августа по 13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это особая работа. Безусловно, важны все регионы, но столица – это особенное внимание. 2 млн населения, если даже не считать наших гостей. И, безусловно, надо решать все вопросы. И вопросы экономики, безусловно, и вопросы по месту жительства. Поэтому планирую тоже оказывать всяческое содействие для того, чтобы успешно реализовывались те планы и задачи, которые намечены Горисполкомом и Городским советом.