Александр Лукашенко требует эффективно использовать энергоресурсы Беларуси

Новости Беларуси. Использование местных видов топлива в энергосистеме Беларуси необходимо нарастить. Об этом сегодня шла речь в ходе совещания у главы государства по вопросам эффективности использования собственных энергоресурсов страны.

В свое время на уровне Президента был принят ряд решений, а также реализованы пилотные проекты, направленные на снижение зависимости от закупок газа. В результате местными видами топлива удалось заместить более двух миллиардов кубометров «голубого топлива». Однако это всего десятая часть, которая ежегодно импортируется.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Была принята масса решений в этом плане. И наше сегодняшнее совещание является контрольным в плане отчёта, как мы работаем в этом направлении, как правительство и местные органы власти выполняют принятые решения и принятые уже планы, подчёркиваю, которые вы сами себе прописали. Задачи в этих планах правительство, губернаторы прописывали сами себе и вносили на утверждение Президента. Поэтому данное совещание контрольное. И я прошу по существу доложить, что сделано. Поскольку нефть и газ прилично стоят, да и у голь, который мы закупаем полностью, надо использовать свою. Эта проблема еще отягощается тем, что больно смотреть, когда у нас огромное количество биоресурсов, которые можно использовать как топливо, просто пропадает. Поэтому сейчас чрезвычайно важно активизировать работу по использованию собственных ресурсов, чтобы как можно меньше зависеть от импорта и сократить себестоимость производимой продукции.

Мне докладывают о фактах нерациональной эксплуатации действующих энергоустановок и реализации экономически необоснованных проектов. Я хотел бы услышать от присутствующих членов правительства, руководителей на местах обстоятельные, четкие ответы на вопросы: в чем причины, во-первых, малоэффективного использования наших природных богатств Беларуси; почему я должен уговаривать, настаивать, ставить задачи, проводить контрольные, как сегодня, мероприятия. А потом, как обычно бывает, самому себе эту задачу поставить и героически преодолевать. Второй вопрос: какие имеются резервы для улучшения работы в данном направлении и какие в связи с этим требуется принять решения. Третий: как увязаны между собой планируемое наращивание потребления местных топливно-энергетических ресурсов и та дополнительная энергия, которую мы получим после ввода в строй Белорусской атомной станции.

За последние годы в котельных стали использовать на 10% больше местных видов топлива. По мнению экспертов, Беларусь располагает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии. В первую очередь – это биомассы, ветер и солнце.

Однако на сегодняшний день они используется незначительно. По итогам совещания Президент поручил правительству ещё раз, с учетом реалий, рассмотреть программу энергосбережения на ближайшие 4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.