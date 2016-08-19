Парламентские выборы: в Минском районе продолжается работа по уточнению списков избирателей

Новости Беларуси. На Минщине остались без удовлетворения все шесть жалоб на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Решение окружных комиссий об отказе в регистрации признаны обоснованными и были поддержаны областной избирательной комиссией. Один человек обратился в суд Минской области. Его заседание состоялось несколько дней назад, были рассмотрены все материалы дела. Заявителю отказано.

Таким образом, на Минщине количество зарегистрированных кандидатов осталась без изменений – 66.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

Вот этот ход событий в Минской области освещают и международные наблюдатели, а также внутренние. И с каждым днем их количество растет. В Минской области уже аккредитовано 880 наблюдателей, шесть из них – в областной комиссии, 102 – в окружных, остальные все в участковых комиссиях. И пребывают международные наблюдатели, которые уже приступили к работе, посещали нас, посещают регионы Минской области.

Сегодня большая работа проводится избирательными комиссиями – уточняются списки избирателей. В окружных комиссиях проходят и специальные тренинги по подготовке и проведению главной политической кампании года.

Людмила Витко, председатель участковой избирательной комиссии Садового участка для голосования № 45 Столбцовского избирательного округа № 70:

Рассмотрены и смоделированы некоторые моменты, ситуации, которые могут возникнуть в период досрочного голосования, а также непосредственно в основной день выборов – 11 сентября. Касательно членов моей комиссии, то не боюсь этого слова сказать, это профессионалы своего дела, люди, которые не первый раз участвуют в избирательной кампании и свою работу они знают, четко ее выполняют, ответственно и достойно.