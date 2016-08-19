Владислав Лагун, участник форума «Открытый диалог»: «Мы должны проявлять свою инициативу»

Новости Беларуси. Роль молодежи в парламентской компании, а так же активность гражданского общества стали главными темами «Открытого диалога». В форуме участвует более 100 человек из всех регионов страны. Это национальные наблюдатели, члены территориальных, участковых и окружных комиссий, представители общественных объединений.

Подобные открытые дискуссии, как отмечают эксперты, возможность узнать, что интересует будущее поколение, и что оно готово предложить. Ведь для большинства молодых людей этот опыт активного участия в политической жизни страны – первый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Лагун, национальный наблюдатель за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Каждый человек должен участвовать в таких мероприятиях, выборах, проявлять себя, помогать другим. Мы должны проявлять свою инициативу.

Оксана Кремская, представитель миссии наблюдателей межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ:

Молодёжь задействована в работе комиссий, в частности – избирательных комиссий. Поэтому видим, что очень готовились уже на стадии подготовки к пикетам, информационного материала подаче. Поэтому видим, что молодёжь не остаётся позади.