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Владислав Лагун, участник форума «Открытый диалог»: «Мы должны проявлять свою инициативу»

19 августа 2016 13:45
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Новости Беларуси. Роль молодежи в парламентской компании, а так же активность гражданского общества стали главными темами «Открытого диалога». В форуме участвует  более 100 человек из всех регионов страны. Это национальные наблюдатели, члены территориальных, участковых и окружных комиссий, представители общественных объединений.

Подобные открытые дискуссии, как отмечают эксперты, возможность узнать, что интересует будущее поколение, и что оно готово предложить. Ведь для большинства молодых людей этот опыт активного участия в политической жизни страны – первый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Лагун, национальный наблюдатель за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Каждый человек должен участвовать в таких мероприятиях, выборах, проявлять себя, помогать другим. Мы должны проявлять свою инициативу.

Оксана Кремская, представитель миссии наблюдателей межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ:
Молодёжь задействована в работе комиссий, в частности – избирательных комиссий. Поэтому видим, что очень готовились уже на стадии подготовки к пикетам, информационного материала подаче. Поэтому видим, что молодёжь не остаётся позади.

# Выборы-2019 # Владислав Лагун # Оксана Кремская

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