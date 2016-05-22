Минск – Рим: как после визита Александра Лукашенко в Италию активизируется торгово-экономическое сотрудничество и когда Папа Римский приедет в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь и Италия активизируют торгово-экономическое сотрудничество. Это один из результатов визита Александра Лукашенко в страну, где живет один из самых темпераментных народов Европы, и одновременно мировую столицу высокой моды. Возможно, именно Италия создаст моду в ЕС на инвестиции в белорусскую экономику. До недавнего времени на фабриках под Минском шили одежду для некоторых итальянских брендов, а белорусско-итальянская косметика и сейчас один из самых успешных примеров работы совместных предприятий. В Риме обсуждалась возможность создания бизнес-совета между нашим странами. Возобновились переговоры и о появлении в Бресте итальянского промышленного парка.

В ходе визита Александр Лукашенко уже в католической столице мира – Ватикане – встретился с Папой Римским. Говорили о возможном визите Понтифика в Минск. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о белорусско-итальянских мостах – деловых и тех, что выше любых денег.

Александра Кулакова, СТВ:

Рим – город на семи холмах. Все его улочки ведут круто вниз и обратно вверх. Вою сюда идти легко, а обратно сложнее. Точно также можно сравнить и взаимоотношения Беларуси и Италии: когда-то были спуски, а когда-то подъемы. Но теперь у наших стран новый путь и новая дорога. Возможно, она будет сложнее, чем предыдущая, но главное, что у нас есть твердый фундамент под ногами.

Например, дипломатический. В прошлом году министры иностранных дел Италии и Беларуси встречались трижды, а в начале года состоялось первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Мосты между Минском и Римом особенно активно стали выстраиваться после встречи Александра Лукашенко и Сильвио Берлускони в 2009 году. Тогда же создали специальную комиссию, которая должна была заниматься совместными проектами. Но работать она в полном объеме не стала.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Италия развивается согласно своим планам. И у Беларуси бывает хорошие, а бывают сложные времена. Плюс вмешались определенные политические факторы. Я напомню, что существовали определенные ограничения в сотрудничестве Беларуси и Европейского союза. И как раз таки эти политические препятствия отчасти нам не позволили реализовать грандиозные планы.

Эти планы касались в том числе и увеличения товарооборота с 2-х миллиардов долларов до 4-х. Но вместо этого показатели снизились в 3 раза. Это при том, что итальянцев интересует наша страна, в первую очередь, как ворота из Евросоюза в ЕАЭС.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Предложений много. Здесь, конечно, очень важно совместить интересы. Конкуренты тоже не дремлют. Итальянцы в этой связи для нас представляют большой интерес, потому что соотношение «хорошая цена – высокое качество».

Чтобы лучше торговать, нужно согласовать и нормативные документы. Все должно быть единым, прозрачным и понятным.

Александра Кулакова, СТВ:

Но так ли всегда получается? Вот небольшой пример из нашей римской жизни о некоторой маленькой несогласованности между нашими странами. Когда мы покупали sim-карту у одного из местных мобильных операторов, то администратор долго не могла нас найти по названию «The Republic of Belarus». А все потому, что мы проходим под другим названием «Russia Bianca».

С «Россией Бьянко» у итальянцев не только деловые отношения, но и личные. В этой стране давно принимают на оздоровление наших детей. Франческо Меннилло со своей супругой взял под крыло двух белорусских детей – Викторию и ее брата. Они были воспитанниками интерната № 6 в Минске, куда попали после смерти родителей. Итальянская пара приезжала 19 раз в белорусскую столицу и забирала детей на каникулы, а потом усыновила. Италия – единственная европейская страна, которой Беларусь разрешила это делать.

Франческо Менилло:

Когда белорусские дети приезжают в Италию, то они строят наш общий дом, полный любви. А когда есть любовь, то ничего не произойдет. Все политические санкции, различия, недопонимания – их победит любовь.

Теперь у Виктории 2 паспорта и 2-е родины. В будущем она хочет работать именно в Беларуси и заниматься информатикой, как ее папа Франческо, и снова, как в детстве, приезжать на каникулы в Рим.

Виктория Менилло:

Я хочу вернуться в Беларусь, но не сейчас. Я думаю, что вернусь через несколько лет, потому что хочу посмотреть, как изменился город Минск.

Чтобы строить общий дом, полный любви, а еще удачи и денег, нужно понимать, на что рассчитывать каждому жителю этого дома. Визит Александра Лукашенко в Италию носит рабочий характер. Но уже по духу первых встреч сразу после приземления президентского самолета становится понятно, что тон разговора будет деловым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте начинать с малого. Два-три проекта под мою ответственность. Я буду контролировать их развитие. Если вам это понравится, предлагайте больше. Я всегда исхожу из того, что, если бизнес считает нужным развивать конкретный проект, он берет на себя ответственность, он знает, куда продаст свою продукцию. А нам уже выгода в том, что они придут к нам, рабочие места будут, и налоги будут платить.

Квиринальская площадь. Официальная резиденция Серджио Маттареллы. Александра Лукашенко встречают и сопровождают к итальянскому коллеге. За разговором время пролетает быстро. Больше чем за час обсудили несколько вопросов, в том числе и создание бизнес-совета. Эдакий деловой проект, который поможет решить вопросы для строительства прочного фундамента для межгосударственного взаимодействия.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Те открытые разговоры, которые состоялись у руководителей двух государств, послужат хорошей основой для дальнейшего расширения и углубления нашего сотрудничества и с Европейским союзом.

Но никаких денег мира не нужно будет, если не будет мира. Такая мысль красной нитью прозвучала во время встречи Александра Лукашенко и Папы Римского в Ватикане. В признанном карликовом государстве в центре Рима есть свое правительство, армия, жители, которые стекаются сюда со всего мира без конца.

В Апостольском дворце, в официальной резиденции Папы Римского, во дворе Святого Дамазо встречают Александра Лукашенко швейцарские гвардейцы и почетные представители Святого Престола. Здесь время как будто застыло – архитектурный шедевр знаменитых итальянцев начали строить еще в 13-м веке.

Папа Франциск – 266-й пожизненный правитель Римско-Католической церкви. Тезка белорусского первопечатника Скорины попадал в список самых модных людей Италии, хотя именно Франциск отказался от многих роскошных деталей гардероба, например, от меховой накидки, которая традиционно покрывала плечи его святейшества на важных встречах.

Под вспышками фотокамер Понтифик и Александр Лукашенко вручили друг другу подарки – такова традиция. Президент вручил Папе деревянную копию креста Ефросиньи Полоцкой, а еще и голографическую икону, в которой слились традиции древние и современные. Младший сын Николай тоже сделал подарок – деревянную копию папской кареты.

Его святейшество передал три своих книги. Он написал их сам – о Евангелие, охране природы и семейных ценностях. Еще один подарок Понтифика – художественное изображение оливкового дерева – символа мира. Папа Римский преподносит с пожеланиями Минску стать городом, который бы ассоциировался исключительно с миром.

Беларусь страна многонациональная. В центре Европы, на перекрестке культур и религий, поселились почти 140 различных народностей. Здесь не разделяют людей по цвету кожи, разрезу глаз и вероисповеданию. Закон равен для всех и защищает права каждого.

Итальянцы:

Мир – это самое главное. Надо жить спокойно, потому что в мире сейчас много преступлений. Нужно время для решения всех проблем.

Мы все живем в Европе, где не каждая страна идеальна. Я считаю, что надо продолжать диалог – так лучше решать проблемы каждой стране.

Нужно строить хорошие отношения и с Беларусью, и с Украиной, с которой мы сейчас и строим эти хорошие отношения. Россия наш партнер сотни лет. Спросите любого простого человека, как я, никто не хочет видеть отношения с этими странами плохими.

Ватикан – сокровищница мирового искусства: Сикстинская капелла с красивейшими фресками самого Микеланджело – именно здесь всякий раз проходят выборы папы Римского; Собор Святого Петра – вторая по величине христианская церковь в мире; и, конечно, музеи Ватикана, где хранятся самые знаменитые полотна Рафаэля. На этой неделе здесь открылась экспозиция белорусских икон.

Эту выставку уже назвали одним из важнейших событий Года культуры Беларуси. 33 уникальные иконы от века 17-го до современности. Эти образы ценны и для католиков, и для православных.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Выставка, которая сейчас проходит в самом сердце, можно сказать, Ватикана, являет собой это свидетельство мира, мирного расположения духа не только в самой стране, но и свидетельствует об этом всему миру.

Экспозицию готовили несколько месяцев и вели переговоры 9 лет. Позади кропотливая работа реставраторов и специалистов Национального художественного. Выставляться в Ватикане – огромная честь, тем более что специально для белорусских икон освободили постоянно действующую экспозицию.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Я для нас это, конечно, очень престижно, очень ответственно – выставиться в музее Ватикана. Я думаю, что это наш общий праздник.

Уже после осмотра экспозиции Александр Лукашенко остановился у Всехсвятского хора, который исполнил «Аве Марию». За счет акустики, волшебного вокала, обстановки и всего вместе никто из гостей не остался равнодушным. Тронутый как будто чем-то божьим, Президент подарил Патриции Кургановой – слепой минчанке, которая многим известна по российскому проекту «Голос», медаль Франциска, переданную Понтификом. А уже после Президент поделился своими впечатлениями о Ватикане и о встрече с Папой Римским.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те принципы, которые я проповедую как Президент, так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых придерживается Папа Франциск. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый, приличный разговор. Понтифик абсолютно согласен с тем, что ему пора приехать в Беларусь. Он очень хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси, как среди католиков, так и православных основных конфессий. Он очень хорошо знает о межконфессиональном согласии, которое царит у нас, о ситуации в социальной сфере, в экономике.

Александр Лукашенко отметил, что папе Римскому пора приехать в Беларусь и встретиться с Патриархом русской православной церкви на белорусской земле. Это общение могло бы поспособствовать миротворческому процессу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я высказал мысль, что пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями. Я уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и, слава богу, которую не затронули те катаклизмы (и он это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада Советского Союза. Очень много времени Понтифик интересовался ситуацией в регионе, особенно в связи с конфликтом в Украине. Честно скажу, я высказал свою позицию, что нынешнее состояние, ситуация на востоке Украины нуждается в новых инициативах и желательно духовных. И если бы два иерарха, православной и католической церкви, встретившись (в данном случае я пригласил их в Беларусь), пригласили бы священнослужителей и европейских, и украинских, и российских, и наших, сели бы, поговорили, а потом все вместе перед миллионами или двумя паломников и белорусов помолились бы во имя мира, думаю, что хорошая была бы инициатива в развитии тех минских договоренностей, которые когда-то начаты политиками.

Рассказал Александр Лукашенко и о мотивах своего визита в Италию и Ватикан. Перспективы у двух стран огромные. Уже обсуждаются совместные проекты. К примеру, по созданию в районе Бреста итальянского промышленного парка. Да и взаимный товарооборот можно и нужно нарастить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Италия всегда нас поддерживала в самые трудные времена. Италия и Ватикан (я их поблагодарил за это) очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Европейским союзом. Мы этому уделяли определенную часть времени, особенно с Президентом Италии.

Что касается перспектив, то они очень хорошие. Уже есть предложения и желание вернуться к тем проектам, о которых мы когда-то договаривались. Это технологический парк в районе Бреста. Там земля выделена 300 гектаров. Можем еще 100 гектаров под их предприятия выделить. Самое интересно – это опыт уникальный у Италии в развитии малых и средних предприятий. У них больше 90% экономики держится на этом. То, что нам нужно сегодня.

Встречи Александра Лукашенко с 12-м Президентом Италии и 266-м Понтификом Ватикана – событие долгожданное, красивое и трогательное. Есть в нем много знаков и символов. Минск и Ватикан, Минск и Рим. Один из них читался, пожалуй, особенно отчетливо: все дороги ведут в Рим, а дороги мира ведут в Минск.