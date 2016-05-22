Визит Александра Лукашенко в Италию и Ватикан: итоги встречи смотрите в программе «Неделя» в 19.30

Новости Беларуси. И начнем выпуск с главной темы этой недели – визита Президента Беларуси в Итальянскую Республику и Ватикан, который состоялся накануне. В ходе визита Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой Серджио Маттареллой. Стороны рассмотрели самый широкий спектр белорусско-итальянских отношений с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В ходе встречи глава белорусского государства предложил создать бизнес-совет, который, по мнению Александра Лукашенко, мог бы снять многие вопросы во взаимодействии бизнес-структур.

А вчера белорусского лидера в Апостольском дворце Ватикана принимал Папа Римский Франциск. Встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере. Уже после нее Президент расскажет журналистам, что в разговоре с Понтификом нашлось место и для серьезных вопросов, и для добрых шуток. А в завершении общения Александр Лукашенко пригласил Папу Римского Франциска в Беларусь для встречи с патриархом Русской Православной Церкви на белорусской земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я высказал мысль, что пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями. Я уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и, слава богу, которую не затронули те катаклизмы (и он это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада Советского Союза. Поэтому все в руках господа. Если он благословит, то наши высшие иерархии католической и православной церквей встретятся на белорусской земле. Думаю, что пригласят туда и представителей мусульманского мира, и иудеев, и других конфессий. Повод может быть разный, но самый святой повод, как предлагают наши священнослужители многие, – почесть, дань уважения погибшим в Первой и Второй мировой войне.

Все подробности визита Александра Лукашенко в Республику Италия и Ватикан смотрите в нашей итоговой программе «Неделя» в 19.30.