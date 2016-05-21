Что накаляет обстановку близ границ СНГ и как с этим бороться — обсудили в Минске члены СОРБ

Очередная авиакатастрофа всколыхнула не только пассажирскую общественность. Даже те, кто вовсе не летают самолетом (немало таких людей), взволнованы версией о теракте. С прискорбием надо сообщить, что привыкли уже к этому жуткому слову. Но инстинкт самосохранения работает, вызывает страх, волнение и беспокойство. Помимо рефлексов индивидуальной особи обеспокоенность свойственна государственным и политическим структурам. Вокруг СНГ расширяется область нестабильности, – заявил Президент Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, собравшихся на этой неделе в Минске. Рассказывает Евгений Пустовой.

За Минском прочно закрепилось звание универсальной переговорной площадки: в которой раз уже белорусская столица стала центром обсуждения глобальных проблем. Совет глав безопасности и спецслужб из 9-ти стран СНГ обозначил угрозу номер один в мире — международный терроризм. Война на Ближнем Востоке и в Нагорном Карабахе, нестабильность в Центральной Азии и Европе — все это звенья одной цепи.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации:

В последнее время мы сталкиваемся с огромным количеством угроз и вызовов. Прежде всего, это террористическая составляющая. Нет сейчас на земле практически ни одного государства, которое не пострадало от актов терроризма. И мы видим те тенденции, которые складываются на сегодняшний момент на этом направлении, которые влияют очень негативно в целом на обстановку в ряде государств.

Еще одно обстоятельство, накаляющее атмосферу вокруг границ СНГ — концентрация военных сил Североатлантического альянса. После окончания «холодной войны» НАТО проводит самое масштабное усиление своих армейских группировок в Прибалтике и Европе. Это никак не сказывается на улучшении уровня безопасности в странах ЕС, что доказывают террористические атаки на Париж и Брюссель, но добавляет проблем спецслужбам СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нарастает угроза со стороны международных террористических структур, на повестке дня проблемы транснациональной преступности, наркотрафика, торговли людьми. Все это представляет реальную угрозу для наших государств и возлагает особую ответственность на органы государственной безопасности и специальные службы. Я думаю, у нас будет возможность более открыто обсудить и проблемы, которыми болеем сегодня мы. Я хотел бы остро даже поставить этот вопрос, публично перед сегодняшним собранием. Что, у нас нет сегодня Приднестровья, Нагорного Карабаха, у нас нет сегодня Украины, где масса проблем? Вы люди сведущие, вы знаете, что там происходит. И от ваших предложений порой зависят те решения, которые принимаются на самом высоком уровне. Я бы предложил здесь, в Минске, вам обсудить и эти болезненные темы. Если мы их не будем видеть, если мы не будем лечить эти болезни, мы можем поздравить себя через пару лет. Я не говорю о том, что мы тут должны найти решения всем вопросам, но мы должны открыто поговорить, как близкие, родные люди. Ведь из 15 республик, я сегодня посмотрел, из 15 наших республик здесь только 9. Недавно было 11. Надо договариваться – никуда не денемся, мы в одной лодке, никто нас особо там, на других берегах, не ждет. Нам надо обустраивать нашу жизнь. Тем более, мы с одной стороны, и менталитеты наши близки, и мы знаем друг друга, и знаем, как обустроить эту жизнь.

Действовать на опережение, не ждать, пока проблемы перекинутся в Беларусь и страны СНГ, – предложение Александра Лукашенко. Пример с миграционными рисками. Если Европа не понимает, что делать с волнами беженцев, то в нашей стране еще 9 лет назад создали Центр для подготовки специальностей в борьбе с проблемой мигрантов.

Александр Лукашенко:

Точно так, как сейчас тонет Европа, мы ее переживаем в Беларуси. Огромный поток мигрантов через Центральную Азию с регионов соседних с нашими бывшими советскими республиками хлынул через Россию, и все они, как через горлышко бутылки, проходят через Беларусь. Мы с этим постоянно боремся. Кстати, за это нам никто не платит. И когда Запад когда-то вводил санкции против Беларуси, я им прямо сказал: «Денег на то, чтобы вас защищать от этого многотысячного потока мигрантов, в Беларуси нет. И мы это делать не будем». Ну, тогда немного зашевелились. Но, тем не менее, мы практически один на один вот в этом горлышке сегодня в том числе боремся с этим огромным наплывом мигрантов.

В этом году первой постсоветской интеграции исполняется 25 лет. К юбилею Содружество часть стран потеряло. При этом СНГ остается хорошей диалоговой площадкой. Например, только здесь, рядом за одним столом могут спокойно сидеть Азербайджан и Армения. За четверть века Содружество накопило огромную базу соглашений – от взаимного признания пенсионного стажа до безвизового режима. Участниками таких соглашений остаются как Грузия, так и Украина. Все-таки СНГ – это рынок в 280 млн потребителей. Предложение Александра Лукашенко – крепче взяться за руки силовым ведомствам Содружества, чтобы в нарастающей напряженности государствам не пропасть поодиночке. Да и начинать восстанавливать порванные связи между странами.

Александр Лукашенко:

Очень важно развивать Содружество как уникальную интеграционную площадку. Важно сохранить не просто площадку, а это объединение, хотя бы из тех 9-ти государств. Я уверен, что Украина не сегодня – завтра придет к нам. У нее очень много здесь интересов. Думаю, что и Грузия. Туркменистан вообще в силу своей независимой политики, нейтралитета политики не присутствует. А, в общем-то, это наше государство, оно никуда от нас далеко и не уходило. Но Грузия и Украина – надо сделать так, чтобы они вернулись. Слишком много там людей, которые готовы с нами сотрудничать. И надо не то что их понуждать делать шаги, а надо звать их к себе.