«Зелёный свет» для бизнес-контактов и встретятся ли в Беларуси иерархи разных конфессий: итоги визита Александра Лукашенко в Италию и Ватикан

Итак, главное политическое событие – визит Президента Лукашенко в Италию и Ватикан. Семь лет назад состоялся первый похожий визит. Но Бог вечен, а помазанник Божий меняется. Тогда другие люди были на папском престоле и в политической власти Италии. Поэтому день сегодняшний – хороший способ подтвердить отношения и произвести перезагрузку с учетом быстро меняющейся ситуации в мире и в Риме. Из Рима – наш специальный корреспондент Александра Кулакова.

Александра Кулакова, корреспондент:

Минск и Рим – 2 тысячи километров – такие далекие и, возможно, такие близкие. Что же объединяет Беларусь и Италию? Первым делом, глядя на государственную символику, – цвета: красный, зеленый и белый. Только там вертикальные линии, а у нас горизонтальные и орнамент. Но только ли единая государственная политика? Возможно, у нас есть еще и другие точки соприкосновения.

У аппенинцев белый на полотне является символом веры, а у нас – духовной чистоты. Красный означает победы белорусов в разных сражениях, а у итальянцев – любовь. А вот зеленый на флагах Италии и Беларуси – это надежда. На этой неделе появились надежды на рождение нового этапа во взаимоотношениях наших стран.

Борт №1 приземлился на военной базе аэропорта «Чампино». Александра Лукашенко приветствовали официальные представители Рима и Ватикана, а также дипломатический корпус. Церемония у трапа самолета заняла несколько минут. После состоялся короткий разговор белорусского Президента с полномочным министром службы дипломатического протокола Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии. Глава государства предлагает итальянскому бизнесу активнее инвестировать в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем реанимировать наши договоренности о создании промышленной зоны в районе Бреста. Когда я бываю в других государствах, всегда предлагаю начинать с малого. Два-три проекта под мою ответственность. Я буду контролировать их развитие. Если вам это понравится, предлагайте больше.

Далее кортеж с белорусским Президентом отправился в Квиринальский дворец, где состоялись переговоры двух лидеров.

Александра Кулакова, корреспондент:

Это дворец со сложным названием – Квиринальский. Квириналле для итальянцев то же самое, что для россиянина Кремль, а для белоруса Дворец Независимости. Это самая высокая точка Рима, откуда открывается замечательный вид на город. Именно здесь располагается резиденция Президента Италии Серджио Маттареллы, который именно здесь проводит встречи на самом высоком уровне.

К слову, общались главы государства в рабочем кабинете итальянского Президента. И, как признался сам Серджио Маттарелла, это помещение предназначено для особых случаев.

Серджио Маттарелла занимает пост чуть более года. Это первая встреча белорусского и итальянского лидеров. Говорили более часа о международной ситуации в мире, о политике, речь зашла и о сотрудничестве между нашими странами в экономике, торговле и инвестиционном потенциале. А также о возможном создании в Беларуси и Италии бизнес-совета.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

У нас сохранился достаточно высокий уровень торгово-экономического взаимодействия. И сегодня речь шла о том, как придать новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Мы договорились о создании делового совета между нашими странами для того, чтобы бизнесмены, торгово-промышленные палаты имели прямые контакты между собой.

Учитывая большой интерес итальянских компаний к Беларуси, в частности, к проектам в сфере IT, АПК, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, на основе таких договоренностей можно строить прочный фундамент для межгосударственного взаимодействия.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Официальный визит главы государства в Италию – это возможность актуализировать наши планы и придать новый импульс нашему сотрудничеству. К слову, отношения между Беларусью и Италией не претерпевали никаких серьезных остановок или осложнений. То есть у нас нормальное понимание есть на политическом уровне. Да, мы работаем в рамках внешнего влияния. И у Италии, и у Беларуси позитивный настрой выходить на новые результаты в сотрудничестве.

Товарооборот между нашими странами достиг своего пика в 2014 году – более 2-х миллиардов долларов. Эксперты посчитали: его можно было увеличить вдвое. Позиций – почти две сотни. Это калийные удобрения, трубы, есть пункты и весьма необычные для Италии – сюда, в страну-законодательницу дизайна и мод, белорусы продают даже кожу и мебель.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике:

Мы всегда с Италией торговали очень активно. Италия, во-первых, заинтересована в поставках в Беларусь, в поставках на рынки ЕАЭС через Беларусь. Поэтому здесь хочу сказать, что много закупаем в Италии товаров, которые мы называем инвестиционным импортом. Италия – один из крупных переработчиков кожи, оттуда известная обувь, одежда из кожи. С участием итальянских компаний в Беларуси уже наладили ряд производств, которые дают нам возможность самим перерабатывать кожсырье. Поэтому если где-то будет уменьшение поставок сырой кожи в Италию, то мы заметим, наверное, что появились новые позиции, когда мы по заказу итальянских дизайнеров делаем определенные вещи у нас. Италия активно делится с нами дизайном. Это касается и мебели. Поэтому не все они производят активно в Италии, несмотря на то, что классика итальянской мебели во всем мире известна, IKEA присутствует. Мы поставляем также нашу продукцию также в IKEA. Поэтому отчасти некоторые изделия, которые относятся к мебели, поступают через международные компании на рынок Италии. Часть того, что мы производим, по ценовому фактору проходит и в Италии. Все определяет рынок. Итальянцы в этой связи очень открытый народ и очень открытый рынок. Они и производят много всего своего, но и закупают много.

Александра Кулакова, корреспондент:

Интерес белорусов к итальянскому, а у итальянцев – к белорусскому родился не сегодня, а много веков назад. И об этом рассказывает история. Например, наш земляк Микола Гусовский написал свою знаменитую «Песню про зубра» здесь, в Риме. А вот портрет нашего другого выдающего деятеля – Франциска Скорины до сих пор украшает одну из стен Падуанского университета, который он закончил в 16 веке и получил степень доктора лекарских наук.

Еще об одной выдающейся личности Беларуси – Евфросинье Полоцкой вспоминали сегодня. Копию креста белорусской просветительницы, выполненную с помощью уникальной техники резьбы по дереву, преподнес глава белорусского государства в дар Папе Римскому, встречаясь с понтификом в Апостольском дворце Ватикана. В сопровождении членов официальной делегации и почетных встречающих они прошли через зал Апостольского дворца к Папской библиотеке. Здесь и прошла встреча главы нашего государства и Папы Римского в формате «один на один».

Александр Лукашенко:

Прошла она очень хорошо. Просто лучше не бывает, чтобы вы знали. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, на развитие, на те принципы, которые я проповедую как Президент. Так случилось, что они полностью совпадают с принципами, которых придерживается Папа Франциск. И на основании этого у нас состоялся очень душевный, теплый, приличный разговор. Я высказал мысль, что пора приехать в Беларусь и вместе с нашим Патриархом встретиться с нашими жителями. Я уверен, что там будет не один миллион человек, которые бы хотели видеть это рукопожатие не в далекой Кубе в аэропорту, а на земле, которая находится в центре Европы и, слава богу, которую не затронули те катаклизмы (и он это тоже подчеркнул), которые произошли в постсоветских республиках и республиках Восточной Европы после распада Советского союза. Поэтому все в руках Господа. Если он благословит, то наши высшие иерархи католической и православной церквей встретятся на белорусской земле. Думаю, что пригласят туда и представителей мусульманского мира, и иудеев, и других конфессий. Повод может быть разный, но самый святой повод, как предлагают наши священнослужители многие, – почесть, дань уважения погибшим в Первой и Второй мировой войне.

После аудиенции у Папы Римского – встреча Александра Лукашенко с Государственным секретарем Ватикана, это второе лицо в Святом Престоле.

Ватикан – сокровищница мирового искусства. Сикстинская капелла с красивейшими фресками самого Микеланджело: именно здесь всякий раз проходят выборы Папы Римского. Собор Святого Петра – вторая по величине христианская церковь в мире. И, конечно, музей Ватикана, где хранятся самые знаменитые полотна Рафаэля. На днях здесь открылась экспозиция белорусских икон. Сегодня ее посетил Александр Лукашенко.

Эту выставку уже назвали одним из важнейших событий Года культуры Беларуси. 33 уникальные иконы от века 17-го до современности. Эти образы ценны и для католиков, и для православных.

Рассказал Александр Лукашенко и о мотивах своего визита в Италию и Ватикан.

Александр Лукашенко:

Италия всегда нас поддерживала в самые трудные времена. Италия и Ватикан – я их поблагодарил за это – очень много сделали для того, чтобы мы восстановили нормальные отношения с Европейским союзом. Мы этому уделяли определенную часть времени, особенно с Президентом Италии. Поэтому и это причина этого визита, моего первого визита после этого на эту благодатную и священную землю. Я просто должен был поблагодарить этих людей – как и многих других, я думаю, у меня будет возможность – за понимание того, что происходит в Беларуси, и за нормализацию этих отношений. Что касается перспектив, они очень хорошие. Сегодня уже есть предложения и желание вернуться к тем проектам, о которых мы когда-то договаривались – это технологический парк в районе Бреста. Там выделено 300 гектаров земли, 100 гектаров можем еще под их предприятия выделить. И, самое интересное, это опыт уникальный в Италии, – развитие малых и средних предприятий. У них более 90% экономики держится на этом. То, что нам нужно сегодня. Поэтому разговор был длительный. И я уверен, я просто убежден, что он закончился на позитивной ноте с точки зрения перспектив.