Прямой эфир

Лукашенко: Россия была готова заключить договор об урегулировании украинского конфликта

18 мая 2023 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская Федерация была готова заключить договор об урегулировании конфликта в Украине. Но как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор был выброшен в корзину. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 18 мая, во время встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, пишет БЕЛТА.

Лукашенко: Россия была готова заключить договор об урегулировании украинского конфликта-1

Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко отметил, что парламентарии Российской Федерации принимали непосредственное участие с первого дня начала конфликта. «Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу – давайте поговорим, давайте остановим эту войну», – сказал Президент. Он напомнил, что в Беларуси между Россией и Украиной прошло три раунда переговоров.

«Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то – в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – констатировал Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, как только Россия дала согласие на мирные инициативы, договор был выброшен в корзину.

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: действия НАТО ставят мир на грань глобального конфликта
18 мая 2023 08:04

Лукашенко: действия НАТО ставят мир на грань глобального конфликта

Владимир Андрейченко встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана
17 мая 2023 18:04

Владимир Андрейченко встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана

Александр Маркевич: «Мы строим свою обороноспособность, используя общие возможности»
17 мая 2023 16:38

Александр Маркевич: «Мы строим свою обороноспособность, используя общие возможности»