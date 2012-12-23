Принц Гарри убил командира афганских боевиков?

Новости Афганистана. Принц пилотировал ударный вертолет Apache и поразил цель ракетой Hellfire. По данным издания The Sun, это произошло в провинции Гильменд в конце октября во время патрулирования территории, на которой, предположительно, находился один из командиров талибов. Имя убитого не сообщается.

Это вторая командировка принца в Афганистан. В 2007-2008 годах он в течение 77 дней служил на передовой. В 2009 году Гарри начал учиться управлять боевым вертолетом и после десяти месяцев обучения успешно сдал экзамен.

Источник The Sun также сообщает, что принц Гарри получил от сослуживцев прозвище «Big H».

Собеседник The Sun:

Он нормальный солдат. Все парни в Афганистане уважают и любят его. Он не против выпить и посмеяться и такой же, как все.