Посол Александр Суриков: Желаю белорусам уверенности в том, что россияне их не подведут

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Александрович Суриков.

Александр Александрович, а Вы думали о том, наступит ли конец света или нет?

Вы знаете, я неверующий человек в общем-то, и не очень верил во все эти высказывания. В пятницу я принимал своих коллег-послов по случаю наступающего Рождества.

На таких предновогодних встречах Ваши коллеги чувствуют, что Вы - политический тяжеловес?

Нет. Этого не надо демонстрировать никогда. Мы равные по должностям и рангам люди. В принципе у нас одна задача должна быть, что, правда, не всегда получается. Это попытка сближения двух народов, двух стран и улучшение их жизни. Но вот с учётом некоторых оттенков большой политики, я не трогаю послов, конечно, в этой части. В большой политике Европы, Соединённых Штатов - не всегда получается.

Вы какой Новый год встречаете – по белорусскому времени, по московскому? А, может быть, на три часа раньше, как на вашей родине, в Алтае?

Я буду встречать и по белорусскому времени, и по московскому. Сначала по московскому, он наступит раньше, а потом по белорусскому. А на Алтае он наступит, когда здесь, в Беларуси, будет праздник.

На неделе в Москве прошло сразу три саммита. Для вас это повод задуматься о чём?

Сегодня мы формируем Евразийский экономический союз, достигли двух ступеней интеграции: Таможенный союз, Единое экономическое пространство. Ну и будет Евразийский экономический союз в 15 году. Но он имеет только экономические функции по четырём позициям: свобода перемещения товаров, свобода перемещения услуг, свобода перемещения капитала и рабочей силы. То есть, присматриваясь к делам Союзного государства, мы учитываем ошибки, естественно, может, можно дальше думать, если лидерам это интересно, над расширением полномочий Евразийского экономического союза.

Что получат рядовые граждане от Евразийского экономического союза?

Если говорить о России, то 40% продовольствия завозится из-за пределов нашего Таможенного союза. Есть же вопросы. Можем обеспечить себя большим объёмом производства? Можем. Для этого надо конкурировать, для этого надо создавать условия внутри Таможенного союза для раскрытия производительных сил собственных крестьян, собственных сельхозпроизводителей, переработчиков. Это главнейшая задача в сельском хозяйстве. То же самое в автомобильной промышленности, то же самое в сельскохозяйственном машиностроении. Ведь мы с вами имеем два образующих предприятия: Гомсельмаш и Ростсельмаш. Они вместе выпускают по статистике, если посмотреть, порядка 7 тыс. зерновых комбайнов. И ещё 4 тыс. – на рынок Таможенного союза, если не больше, завозится другими фирмами из-за пределов Таможенного союза. Какая главная задача в этой плоскости? Создать условия, чтобы два этих производителя зерновых комбайнов так объединили свои усилия, чтобы вот эти 4 тыс. они смогли исчезнуть с нашего рынка. То есть наши изделия стали более конкурентными. Это 5-6 тысяч рабочих мест, это мультипликация налоговая. Цель - улучшить жизнь граждан нашего будущего Евразийского союза.

По поводу Украины. То в Европу она смотрит, то в Таможенный союз. Но сейчас, по-моему, больше второе. А как Вы считаете, как будут развиваться события?

Положение Украины достаточно сложное. Государство отягощено сумасшедшим количеством долгов, в том числе перед Международным валютным фондом. Вступление Украины в ВТО на тяжелейших условиях, где уже сегодня на ее рынках, например, на рынке сахара сегодня Украина закрывает почти 50 собственных сахарных заводов в пользу сырца тростникового из Бразилии, из того бассейна в целом. Здесь положение очень тяжелое – руководство Украины дрейфует в пользу политических вещей, не задумываясь о том, что плохое, или же ухудшение состояния экономики тоже может привести к политическому краху. Все дело в разумном переговорном процессе, он идет и Украина колеблется, правильно Вы сказали, что начинает колебаться больше в сторону восточную, и нормальном разъяснении своей позиции людям, гражданам Украины, в том числе привлечение в свои сторонники граждан западных областей. Вот такая ситуация.

Тревожные новости приходят на этой неделе с вашей родины, с Алтайского края, где, кажется, объявлено чрезвычайное положение по поводу температуры. Говорят, бывших политиков не бывает, равно как и бывших губернаторов. Вы интересуетесь, даёте какие-то сигналы туда?

Я не только бывший губернатор, я и большую часть своей жизни там проработал. И прописан я в Алтайском крае. И, конечно, меня тревожило, когда на прошлой неделе температура падала до –48 ночью. Слава Богу, всё закончилось благополучно. Температурное давление ослабело. И сегодня там –25.

Даже наши аномальные морозы вам, сибиряку, ни почём!

Минус 48 и минус 15 – разница есть! А -48 – достойная такая температура и опасная, надо сказать.

Применительно к чиновникам Путин как-то заявил, что уволит всех, кто не умеет пользоваться Интернетом. А у вас много гаджетов?

Я всё время пользуюсь Интернетом. Есть текущая работа у каждого чиновника, Интернетом он должен пользоваться. И я совершенно разделяю точку зрения нашего Президента.

Впереди Новый год. Что вы пожелаете белорусскому и российскому народу?

Я бы хотел пожелать гражданам России, проживающим в Беларуси, и всем россиянам, проживающим в России и белорусским гражданам, естественно, счастливого Нового года и счастливого Рождества. Уверенности, особенно белорусским гражданам в том, что россияне их не подведут. И уверенности гражданам России и Беларуси в том, что наши интеграционные процессы, углубляя их и совершенствуя, всё-таки будут существенно улучшать жизнь и россиян, и белорусов. Ну и конечно, всем здоровья и долгих-долгих лет жизни.