Александр Лукашенко: Минск всегда являлся благоприятной почвой для того, чтобы вести переговоры об углублении интеграции

Новости Беларуси. Минск готов к саммиту глав государств Содружества. Ход подготовки и проведение предстоящего форума обсуждали 22 октября у президента. Планируется, что в конце этой недели в белорусской столице пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

Напомним, в этом году Беларусь председательствует в Содружестве. И за 2013 страна реализовала немало проектов и инициатив.

Совет глав государств – это высший орган Содружества. По сути, координатор взаимодействия стран СНГ. Там обсуждают принципиальные вопросы, связанные с деятельностью всей организации. Все решения принимают на основе консенсуса – общего согласия.

Собираются и руководители стран-участников СНГ на такие масштабные встречи, как показывает практика, раз в год. В декабре 2012 встречались в Ашхабаде, а в Минск приезжали по такому поводу еще в 2006.

Даже тот, кто политикой особо не интересуется, наверняка, заметил: Минск в ожидании грандиозного форума. Это видно и по внешнему убранству столицы. Беларусь в год председательства в СНГ на правах хозяйки принимает высоких гостей. Буквально послезавтра в Минск приедут президенты всех стран Содружества.

О том, что Минск всегда был благоприятной почвой для того, чтобы вести переговоры об углублении интеграции сегодня говорил президент. Александр Лукашенко встретился с председателем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым. Глава государства выразил надежду, что белорусская столица может стать площадкой для диалога не только для постсоветских республик.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Минск всегда является благодатной почвой для того, чтобы вести переговоры по углублению интеграции государств на постсоветском пространстве. Придет то время, когда мы будем вести диалог об интеграции интеграций. Я имею в виду Европейский союз, другие государства, АТЭС, наши соседи на Востоке, на Западе. Если это случится, то Минск будет такой же благодатной площадкой для ведения подобных переговоров.

Через пару дней здесь состоится крупное мероприятие – заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Ну, а накануне – экономический у нас форум Таможенного союза, Единого экономического пространства, где будут обсуждаться принципиальные вопросы. Возможно, это тот путь, по которому пойдут и другие государства Содружества Независимых Государств. По крайней мере, мы все предлагаем это нашим республикам бывшим Советского Союза, особенно Украине. Есть и желание Кыргызстана, Армении присоединиться к нашему союзу. Мы также будем обсуждать эту проблему, я думаю, 24-го, накануне саммита.

Повестка дня определена. Работа проведена большая. Мы очень переживаем за то, чтобы поддержать вот этот имидж Минска по объединительной тенденции к приданию нашей интеграции более такого глубинного характера. Вы это, наверное, чувствуете. Поэтому, если есть какие-то нюансы, давайте с Вами обсудим.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Минск давно уже в переносном смысле называют столицей СНГ, поскольку здесь находится штаб-квартира Содружества. Но в ближайшие три дня он уже не в переносном, а в прямом смысле станет столицей Содружества, поскольку сюда приедут главы государств 11 стран СНГ, министры иностранных дел. И в четверг, и в пятницу здесь пройдут, действительно, очень важные встречи высоких руководителей наших государств для того, чтобы обсудить и принять решения по актуальным вопросам взаимодействия.

Минск полностью готов к проведению саммита. Это подтвердил и Сергей Лебедев. На встрече первых лиц планируют определиться с культурной столицей Содружества на будущий год. Сейчас это звание у Могилева. Есть предложение предоставить этот статус казахстанскому Алматы и киргизскому городу Ош. Всего в повестке дня предстоящего форума 14 вопросов. От экономики до укрепления безопасности.

Сергей Лебедев:

В повестке дня содержатся четыре вопроса, посвященных утверждению программ в борьбе с преступностью, с торговлей людьми, с наркобизнесом, с терроризмом. Кроме того, гуманитарные вопросы занимают приоритетное место.

Важная тема – это утверждение 2015 года в качестве Года ветеранов. Почему? Потому что это год 70-летия Победы. И эта тема будет обсуждаться также и президентами.

Кроме того, президенты предполагают утвердить статут и образцы медали памятной в честь 70-летия Победы и ордена.

Накануне «большой встречи», 24-го, в Минске пройдет и Высший Евразийский экономический совет. Основной акцент – на развитие интеграции на евразийском пространстве.

Подробности предстоящей встречи обсудил 22 октября Александр Лукашенко с главой Администрации Президента Андреем Кобяковым и председателем правления Банка развития Сергеем Румасом. Глава государства обратил внимание на подготовку договора о Евразийском экономическом союзе. Новое интеграционное объединение должно быть сформировано к 1 января 2015 года. А в рамках предстоящего форума запланировано подписать определяющие документы.

Александр Лукашенко:

24-го, накануне, пройдет Высший Евразийский экономический совет. И в этой части я хотел бы, чтобы вы доложили мне о более глубоком содержании этих вопросов, которые будут вынесены для обсуждения главам государств. Тем более, что это наиболее сложные вопросы, поскольку они находятся в стадии разработок, некоторые, в связи с созданием Евразийского экономического союза, который, как мы планируем, начнет функционировать с 1 января 2015 года.

Как идет проработка самого содержания договора о Евразийском экономическом союзе? Думаю, что там будут сломаны большое количество копий, и, поскольку это затрагивает экономические и финансовые интересы государств, которые входят сегодня в Таможенный союз. Да и большая политика. Поэтому какова позиция наших партнеров – России и Казахстана – в этой части?

Ну, и ряд других вопросов, которые мы должны рассмотреть в канун этого саммита, чтобы быть подготовленными. Знаю, что есть определенные разногласия по тем или иным вопросам. Какую позицию мы должны занимать, с точки зрения вас, как руководителя экспертных групп и членов экономической комиссии ЕЭП.

Повестка дня определена. Утверждаются проекты документов, которые затем рассмотрят главы государств. Так, Минск в ближайшие дни станет центром большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.