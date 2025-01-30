Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики

Алматы на два дня стал центром объединения интересов стран – участниц ЕАЭС. Южная столица Казахстана принимает Евразийский межправительственный совет. Заседание проходит под председательством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – макроэкономическая ситуация и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития. За 10 лет объединение создало крепкую платформу. И это только начало. В 2025 году Беларусь как председатель ЕАЭС намерена сделать акцент на такие направления, как технологический потенциал и кооперация, продовольственная безопасность, единое транспортное пространство и логистика. Конечно же, международное сотрудничество и информационное взаимодействие.

С 2015 года Евразийскому экономическому союзу удалось достичь внушительных результатов деятельности. Так, совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 12,5 %. Взаимная торговля внутри ЕАЭС выросла в два раза, а торговля с третьими странами – более чем на 60 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что союз действительно состоялся. Интерес к интеграционному объединению проявляют и другие страны. Так, четыре государства входят в зону свободной торговли ЕАЭС – это Вьетнам, Сингапур, Сербия и Иран. Еще шесть стран (Египет, ОАЭ, Израиль, Индия, Монголия и Индонезия) находятся в стадии переговоров. Что в копилке достижений стран – участниц союза и как планируем реализовывать все амбициозные планы? В Алматы работает наша съемочная группа. Глеб Прокофьев – «евразийская пятерка» в деле.

За несколько часов до начала официальных мероприятий Евразийской пятерки в Алматы прибывает белорусский премьер. В аэропорту Романа Головченко приветствует заместитель премьер-министра Казахстана. Площадка Межправсовета ЕАЭС – это еще и возможность обсудить двусторонние отношения. До начала заседания премьер-министр Беларуси провел ряд встреч. За столом переговоров Роман Головченко и председатель кабмина Кыргызстана. Товарооборот двух стран за 11 месяцев вырос на 12,6 %. Минск и Бишкек сотрудничают на условиях взаимовыгодного партнерства. И всегда нацелены на развитие. Головченко: товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном реально довести до полумиллиарда долларов. У Беларуси и Кыргызстана уже немало успешных примеров промышленной кооперации. Проекты, реализованные в Кыргызстане руками белорусов. Среди них – площадка по сборке лифтового оборудования, роторная автомобильная парковка, мусороперерабатывающиий комплекс. В перспективе – создание совместного производства электротехнической продукции. Такое партнерство как раз и подтверждает долгосрочную перспективу.

Еще один наш давний и надежный партнер – Иран. В ЕАЭС эта страна выступает в качестве наблюдателя. На нынешнем заседании официальный Тегеран представляет первый вице-президент. В последние годы Беларусь и Иран контактируют довольно часто и на всех уровнях. Совместными усилиями стороны продолжат наращивать взаимодействие. Перспективное направление – промышленная кооперация. Беларусь предлагает свой опыт по производству сельскохозяйственной и пассажирской техники.

Мохаммад-Реза Ареф, первый вице-президент Ирана:

У нас налажены политические отношения между нашими странами, но в экономическом плане надо прилагать больше усилий. В новом году Беларусь председательствует в ЕАЭС и мы должны работать сообща и еще интенсивнее, чтобы отношения между странами региона стали крепче. Первое слово председательствующей стороне. Белорусский премьер отметил, что наша реальная работа ЕАЭС не подменяется какими-то политическими лозунгами, а всегда нацелена на практический результат и он есть. ВВП союза устойчиво растет, причем опережающими темпами. Показатели выше мировых.