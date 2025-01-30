Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики
Алматы на два дня стал центром объединения интересов стран – участниц ЕАЭС. Южная столица Казахстана принимает Евразийский межправительственный совет. Заседание проходит под председательством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – макроэкономическая ситуация и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития. За 10 лет объединение создало крепкую платформу. И это только начало. В 2025 году Беларусь как председатель ЕАЭС намерена сделать акцент на такие направления, как технологический потенциал и кооперация, продовольственная безопасность, единое транспортное пространство и логистика. Конечно же, международное сотрудничество и информационное взаимодействие.
С 2015 года Евразийскому экономическому союзу удалось достичь внушительных результатов деятельности. Так, совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 12,5 %. Взаимная торговля внутри ЕАЭС выросла в два раза, а торговля с третьими странами – более чем на 60 %. Эти цифры свидетельствуют о том, что союз действительно состоялся. Интерес к интеграционному объединению проявляют и другие страны. Так, четыре государства входят в зону свободной торговли ЕАЭС – это Вьетнам, Сингапур, Сербия и Иран. Еще шесть стран (Египет, ОАЭ, Израиль, Индия, Монголия и Индонезия) находятся в стадии переговоров.
Что в копилке достижений стран – участниц союза и как планируем реализовывать все амбициозные планы? В Алматы работает наша съемочная группа. Глеб Прокофьев – «евразийская пятерка» в деле.
За несколько часов до начала официальных мероприятий Евразийской пятерки в Алматы прибывает белорусский премьер. В аэропорту Романа Головченко приветствует заместитель премьер-министра Казахстана. Площадка Межправсовета ЕАЭС – это еще и возможность обсудить двусторонние отношения. До начала заседания премьер-министр Беларуси провел ряд встреч. За столом переговоров Роман Головченко и председатель кабмина Кыргызстана. Товарооборот двух стран за 11 месяцев вырос на 12,6 %. Минск и Бишкек сотрудничают на условиях взаимовыгодного партнерства. И всегда нацелены на развитие.
Головченко: товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном реально довести до полумиллиарда долларов.
У Беларуси и Кыргызстана уже немало успешных примеров промышленной кооперации. Проекты, реализованные в Кыргызстане руками белорусов. Среди них – площадка по сборке лифтового оборудования, роторная автомобильная парковка, мусороперерабатывающиий комплекс. В перспективе – создание совместного производства электротехнической продукции. Такое партнерство как раз и подтверждает долгосрочную перспективу.
Еще один наш давний и надежный партнер – Иран. В ЕАЭС эта страна выступает в качестве наблюдателя. На нынешнем заседании официальный Тегеран представляет первый вице-президент. В последние годы Беларусь и Иран контактируют довольно часто и на всех уровнях. Совместными усилиями стороны продолжат наращивать взаимодействие. Перспективное направление – промышленная кооперация. Беларусь предлагает свой опыт по производству сельскохозяйственной и пассажирской техники.
Мохаммад-Реза Ареф, первый вице-президент Ирана:
У нас налажены политические отношения между нашими странами, но в экономическом плане надо прилагать больше усилий. В новом году Беларусь председательствует в ЕАЭС и мы должны работать сообща и еще интенсивнее, чтобы отношения между странами региона стали крепче.
Первое слово председательствующей стороне. Белорусский премьер отметил, что наша реальная работа ЕАЭС не подменяется какими-то политическими лозунгами, а всегда нацелена на практический результат и он есть. ВВП союза устойчиво растет, причем опережающими темпами. Показатели выше мировых.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наше председательство в текущем году будет направлено на укрепление совместной работы на всех направлениях интеграционной деятельности. Особое внимание, традиционно, мы постараемся уделить вопросам формирования общего кооперационного промышленного пространства, реализации совместных проектов по уже принятым решениям в сфере поддержки проектов в области промышленности, АПК, приложить дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики.
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