Белорусские парламентарии планируют принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом стало известно 30 января на Совете Палаты Представителей. В ходе заседания были намечены планы на этот год и подведены итоги 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в рамках международного сотрудничества была проведена значительная работа. Создана необходимая инфраструктура для продвижения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов нашей страны. Сформированы национальные делегации в международных парламентских организациях, созданы группы дружбы с парламентами ряда иностранных государств.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы приняли активное участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах. В том числе по очень важной для нас теме – сохранение и обеспечивание электорального суверенитета. В рамках деятельности в этих структурах мы, конечно же, пригласили наших коллег для осуществления международного наблюдения за президентскими выборами в Республике Беларусь. И наше приглашение было принято. Самые крупные миссии впервые работали на президентских выборах в Беларуси. И, как мы знаем, на пресс-конференции все эти миссии, все наши коллеги положительно оценили ход избирательного процесса.

Важным вопросом стало и рассмотрение работы межведомственной рабочей группы по совершенствованию мер социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС. В Беларуси проживает порядка 40 тысяч ликвидаторов – это инвалиды первой и второй группы. В Палате представителей уделяют особое внимание рассмотрению обращений таких граждан.

