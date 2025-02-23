Белорусские биатлонисты завоевали полный комплект медалей на Кубке сильнейших

Очередное золото завоевал Антон Смольский. Оно уже пятое на данном старте. Одна не закрытая мишень и отменный ход. Соперники остались позади. Отметим, лидер национальной команды выиграл 5 гонок из 6, в которых участвовал.

В этом же виде программы белорусы взяли и серебро. В финишном забеге его вырвал Дмитрий Лазовский. Таким образом, у нас медальный дубль – золото и серебро. А открывали соревновательную программу девушки. В стартовом протоколе были фамилии шести белорусок. Фурор произвела Ирина Шаклеина. На четырех огневых рубежах она допустила только одну ошибку и была быстра. Борьба за третье место шла до самого финиша. Наша спортсменка всего на 0,1 секунды опередила россиянку и завоевала бронзу.

Ирина Шаклеина, бронзовый призер гонки с массовым стартом Кубка сильнейших по биатлону:

Когда уходила на последний круг, даже не понимала, какая я иду. Только в конце сказали, какая я иду. Я старалась бороться до последнего. Хорошо, что так случилось. С хорошими эмоциями будем продолжать дальше готовиться к следующим стартам. Всегда очень зрелищно и много людей!

Таким образом, на Кубке сильнейших у сборной Беларуси 12 медалей. По 4 золота, серебра и бронзы. С успешным выступлением национальную команду поздравил Александр Лукашенко.