Беларусь и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в сфере молодёжи

Восстановить высокую динамику сотрудничества по всем направлениям: от наукоёмких производств до подготовки военнослужащих. Беларусь намерена усилить взаимодействие с Катаром. Об этом завил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с премьер-министром, министром иностранных дел этой страны. В Дохе 23 февраля основной переговорный день в рамках официального визита белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.