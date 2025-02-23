Беларусь и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в сфере молодёжи

Восстановить высокую динамику сотрудничества по всем направлениям: от наукоёмких производств до подготовки военнослужащих. Беларусь намерена усилить взаимодействие с Катаром. Об этом завил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с премьер-министром, министром иностранных дел этой страны. В Дохе 23 февраля основной переговорный день в рамках официального визита белорусской делегации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны констатировали снижение динамики двусторонних контактов по объективным причинам, однако в планах – перезапустить отношения. На повестке совместные проекты в сфере строительства, энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий. Звучала и тема безопасности: Беларусь готова помочь с подготовкой военнослужащих, 8 программ было предложено правительству Катара. 23 февраля стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере молодежи, а также между госорганами стандартизации.