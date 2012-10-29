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Министр культуры Сербии: Национальный театр оперы и балета - лучший театр, что я видел в своей жизни

29 октября 2012 14:35
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Новости Беларуси. Беларусь и Сербия будут сотрудничать в культурной сфере. Программа подписана сегодня в Минске главами ведомств двух стран. Стороны предполагают развивать контакты в музыкальном, театральном и киноискусстве, взаимодействовать в  области охраны историко-культурного наследия.

В этом году в Сербии была издана антология белорусской поэзии, в которой представлено творчество Янки Купалы, Якуба Колоса, Максима Богдановича. Уже в следующем году в Беларуси пройдут дни Сербской культуры, а в Белграде откроются дни белорусского кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Брастислав Петкович, министр культуры и информации Республики Сербия:
В Беларуси, я увидел, большое внимание уделяется культуре. Национальный театр оперы и балета - лучший театр, что я видел в своей жизни.

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:
В этом году подписано соглашение между Национальными библиотеками Беларуси и Сербии. В этом году подписано соглашение между Гомельским дворцово-парковым ансамблем и сербским музеем. Не так давно выступал Горан Брегович в Беларуси. Наши коллективы принимают участие в разных фестивалях, которые проходят в Сербии. Сербские представители участвуют в «Славянском базаре», в кинофестивале «Листопад», фестивале «Сожский хоровод» - это все говорит о том, что наше сотрудничество развивается.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Сербия

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