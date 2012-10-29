Кобзон о «Евровидении»: Мы вообще с ума сошли, когда «Бурановских бабушек» делегировали на «Евровидение»

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает самый поющий из российских политиков и самый космополитичный из персон шоу-бизнеса. Народный артист Советского Союза. Это он первым выступил в Чечне после войны и первым пошел на переговоры с террористами «Норд-Оста» 10 лет назад. Это Иосиф Давыдович Кобзон. Оказывается, в детстве он был заводилой в драке, а позже все же стал чемпионом Украины по боксу.

Иосиф Кобзон:

Не хочу вас обманывать, дорогие журналисты. Я не обливаюсь холодной водой, не делаю пробежки по утрам, не занимаюсь физкультурой, но зато занимался в молодости. Вот в юности занимался боксом в Днепропетровске. Был чемпионом города и чемпионом Украины среди юношей в первом среднем весе. Вот оставил свою привязанность. Моя супруга знает о том, что если в телевизионной сетке есть бокс, то я обязательно буду смотреть.

Вы говорите, что ваш титул «кулак» не серьезный, но, все таки, где этот знаменитый «кулак» Иосифа Кобзона помогает больше: в шоу-бизнесе или в парламенте?

Иосиф Кобзон:

Если вы подразумеваете под словом «кулак» силу воли, принципы и их достижение, то он помогает и там, и там. Потому что настаивать на своем, не амбиции ради, а ради справедливости, необходимо каждому человеку. Я всегда стремился быть первым. Мне говорили - выскочка. Да не выскочка, просто хотелось быть первым, не хотелось отставать, не хотелось быть позади. Один мой друг- поэт посвятил мне стихи, которые назвал «Но я всегда вставал до счета 10». Это как раз о том, что нужно всегда находить в себе силы вставать до счета 10 и бороться. Безусловно, стремиться к победе и ни в коем случае не думать даже о поражении.

На неделе в Беларуси приступил к работе новый Парламент. Вы, как человек волевой и опытный парламентарий, что бы посоветовали начинающим парламентариям? Ведь по разному можно себя вести: и дипломатично добиваться своих целей, и кулаком по столу ударить.

Иосиф Кобзон:

Я обязательно рекомендую заниматься депутату своим профильным делом - пришел ли он с производства, пришел ли он из бизнеса. Я должен заниматься культурой. Не стесняться с протянутой рукой ходить по кабинетам, особенно во время обсуждения бюджета страны, и просить, умолять - дайте нам, пожалуйста, на культуру денег.

Вы говорите, работать с избирателями. А ваши избиратели находятся аж в Чите (Забайкальский край). Вам удается в гастрольном графике найти время для встречи с избирателями?

Иосиф Кобзон:

Я был там недавно - в октябре. Я начинал с Агинско-Бурятского округа. Когда я пришел работать в округ и представлять интересы этих людей, там было всего 3 национальных вида спорта - борьба, стрельба из лука и конный спорт. А сегодня практически все виды спорта популяризируется там и развиваются. В том числе и бокс. И не только в моем округе, но и во всем Забайкалье.

А как быть с бытовыми проблемами? У белорусского обывателя понятие - течет унитаз, а напишу-ка я депутату. Условно говоря, к вам обращаются с бытовыми проблемами?

Иосиф Кобзон:

У меня самая большая почта в Думе. Во-первых, потому что имя на слуху, а во-вторых, я действительно отвечаю на каждое письмо. И действительно пытаюсь помочь. Но я, конечно, не могу сказать, что я решаю все вопросы, которые ставят мои избиратели передо мной. К сожалению огромному, я не знаю, как это происходит в нашей дружественной Беларуси, но, тем не менее, я противник партийных выборов. Ярый, категоричный противник. По одной простой причине - избиратель должен знать своего депутата, должен требовать от него выполнения депутатских обязательств, которые он дает. Я даже пытался провести законопроект об ответственности депутата за обещания, которые он дал избирателям в предвыборный период. Потому что когда избираются, чего только не обещают... А потом он приходит в Парламент или Думу и ничего не делает.

У нас мажоритарная система, не по партийным спискам.

Иосиф Кобзон:

Это замечательно. Потому что, к примеру, у нас в Забайкальском крае никого, извините, кроме Кобзона и не знают. И никуда депутаты не приезжают - ни в села, ни в районы. Они не знакомятся с избирателями. Они работают на партию. Ну а как они работают на партию? Платят взносы? Они же от избирателей... Значит воспользуйтесь правом отзыва при невыполнении ими своих депутатских обязательств. К огромному сожалению, этого не происходит.

Иосиф Давыдович, вы говорите, что вы не политик. Но вы же выступили с первым концертом в Чечне и вы же были первым, кто вступил в переговоры с террористами на Дубровке. Может быть это и есть та самая истинная политика?

Иосиф Кобзон:

Я не считал это подвигом. Тогда очень многие депутаты пришли на Дубровку с просьбой использовать их в переговорах. Все дело в том, что сами боевики не хотели ни с кем разговаривать. Я рассчитывал на узнаваемость и на то, что я с 1964 года носил высокое звание Заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР. И я знал менталитет людей, которые захватили Дубровку. Поэтому я совершенно спокойно к этому отнесся.

Вы же стали крестным отцом детей, которых вывели из захваченного здания.

Иосиф Кобзон:

Да, я стал. Хоть я и православный, но не крещеный. Но меня успокоила Любовь Корнилова (одна из тех женщин, которых спас Кобзон, когда смог вывести ее беременную из захваченного террористами театрального центра - ред.). После освобождения она родила девочку - Катюшку. Я Любови тогда сказал: я бы с удовольствием, но я не крещеный, не положено. А она говорит: Я с батюшкой договорилась, он сказал, Кобзону можно.

Когда вы узнали о теракте на Дубровке из экстренного выпуска новостей, вы первым делом побрились, а потом поехали. А вы всегда в экстремальных ситуациях все спокойно и хладнокровно взвешиваете? Говорят, что Кобзон абсолютно ничего не боится. Это правда?

Иосиф Кобзон:

Не правда. Я осознанно все делаю. Тогда я прекрасно понимал, что если я приду к ним неопрятный, они посчитают это небрежностью с моей стороны и неуважением к себе и по-другому будут со мной разговаривать. Поэтому я побрился, привел себя в порядок - глаженный костюм, чистая рубашка и прочее. Чеченцы и ингуши уважают только силу.

Пригодился тот самый «кулак»?

Иосиф Кобзон:

Да. Один чеченец сидел в кресле. Вокруг него стояли другие. Он сказал опустить автоматы - они опустили. Я говорю: надо же, я думал, что к чеченцам пришел. Они говорят: мы чеченцы (они все в масках были). Я продолжаю: какие же вы чеченцы, - а я знаю их дисциплину и традиции, - если зашел аксакал, а ты сидишь. Он вскочил тут же и закричал: вы что, пришли меня воспитывать? А я ему: А почему бы и нет, пока родителей нет, можно и воспитать вас. И вот с этого начался разговор.

Алла Пугачева вас называет вождем российской эстрады. К вашему мнению принято прислушиваться. А вот как вы относитесь к раскрученному и распиаренному конкурсу «Евровидение»? Самый лучший белорусский результат - 6 место и мы им очень гордимся. И мы не огорчаемся. Правильно ли огорчаться из-за результата на «Евровидении»?

Иосиф Кобзон:

Нет, не правильно. Видимо нужно изменить систему подбора исполнителей, рекомендованных для участия в «Евровидении». Я думаю, что и у нас в России, и у вас в Беларуси к этому относятся тенденциозно. Это конкурс для молодых. Для того, чтобы у них была стартовая возможность показать себя и привлечь к себе внимание. И посылать на этот конкурс нужно молодых. Мы вообще с ума сошли - «Бурановских бабушек» делегировали. При всем уважении к бабушкам, которые поют, это стыдно. Неужели среди нашей красивой талантливой молодежи не нашлись претенденты на то, чтобы попытаться проявить себя на этом конкурсе. Вот этот тенденциозность. Все говорят - голоса набрали! Конечно, если бы кто-нибудь показал грудь или ноги, можно было бы исходя из этого что ли посылать? Нужно посылать талантливых людей, которые по-настоящему могут покорить аудиторию.