Прямой эфир

Парламентские выборы в Украине. 27 октября в стране объявлен день тишины

27 октября 2012 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Украина затаила дыхание перед важным политическим событием – парламентскими выборами. Голосование пройдет 28 октября. А сегодня в стране день тишины, когда кандидатам в народные депутаты Верховной Рады запрещено проводить любую агитацию.

Выборы в Украине проводятся по смешанной системе – по 225 народных депутатов избираются по партийным спискам и в мажоритарных округах. Кандидаты могут баллотироваться либо от партии, либо путем самовыдвижения. Проходной барьер на этих выборах увеличен с 3% до 5%.

Всего в парламентской гонке будут участвовать свыше 5 тысяч кандидатов. В среднем на одно место в новом составе Верховной Рады будут претендовать 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2012 18:39

«Ребята, в Беларуси делайте что хотите, но не дай Бог затронете Евросоюз»

26 октября 2012 18:39

В Страсбурге принята очередная резолюция Европарламента по Беларуси

26 октября 2012 18:39

Польский МИД выложил в интернет данные о финансировании белорусской оппозиции