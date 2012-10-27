Парламентские выборы в Украине. 27 октября в стране объявлен день тишины

Новости Украины. Украина затаила дыхание перед важным политическим событием – парламентскими выборами. Голосование пройдет 28 октября. А сегодня в стране день тишины, когда кандидатам в народные депутаты Верховной Рады запрещено проводить любую агитацию.

Выборы в Украине проводятся по смешанной системе – по 225 народных депутатов избираются по партийным спискам и в мажоритарных округах. Кандидаты могут баллотироваться либо от партии, либо путем самовыдвижения. Проходной барьер на этих выборах увеличен с 3% до 5%.

Всего в парламентской гонке будут участвовать свыше 5 тысяч кандидатов. В среднем на одно место в новом составе Верховной Рады будут претендовать 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.