28 октября в Украине проходят выборы в Верховную Раду

Новости Украины. В Украине в самом разгаре важнейшее политическое событие года. 28 октября в стране выбирают депутатов Верховной Рады. В парламентской гонке участвуют почти 5 с половиной тысяч кандидатов. В среднем на одно место в новом составе Верховной Рады претендуют 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за десятилетие выборы проходят по смешанной системе. Одну половину парламента сформируют по партийным спискам. Вторую — по итогам голосования за отдельных политиков. Порога явки нет. Выборы признают состоявшимися при любом числе проголосовавших. В списки избирателей включены более 36 миллионов человек.

Сделать свой выбор могут и те граждане Украины, которые постоянно или временно находятся в Беларуси. В стране работает два избирательных участках - в Минске и Бресте. Для получения бюллетеня необходимо предоставить паспорт гражданина Украины и именное приглашение избирателя. На консульском учете состоит около 5 тысяч человек. Голосование проходит в штатном режиме.

А вот в Украине с самого утра по разным причинам не открылось около 10 избирательных участков. Кроме того, после голосования в Киевской области и Львове умерли 2 человека. По факту ЧП проводится следствие.

Местные эксперты подчеркивают и еще один неприятный нюанс, связанный с нынешней избирательной кампанией в Украине, - засилье фальшивых социальных исследований. Речь о завышенных рейтингах для манипуляции голосами избирателей. Не обошлось в этом году и без скандала. Одна из партий впервые подала на социологов в суд. Лидеру политической силы не понравился якобы низкий процент в опубликованных соцопросах, что может повлиять на исход сегодняшнего голосования.