Прямой эфир

28 октября в Украине проходят выборы в Верховную Раду

28 октября 2012 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине в самом разгаре важнейшее политическое событие года. 28 октября в стране выбирают депутатов Верховной Рады. В парламентской гонке  участвуют почти 5 с половиной тысяч кандидатов. В среднем на одно место в новом составе Верховной Рады претендуют 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за десятилетие выборы проходят по смешанной системе. Одну половину парламента сформируют по партийным спискам. Вторую — по итогам голосования за отдельных политиков. Порога явки нет. Выборы признают состоявшимися при любом числе проголосовавших. В списки избирателей включены более 36 миллионов человек.

Сделать свой выбор могут и те граждане Украины, которые постоянно или временно находятся в Беларуси. В стране работает два избирательных участках - в Минске и Бресте. Для получения бюллетеня необходимо предоставить паспорт гражданина Украины и именное приглашение избирателя. На консульском учете состоит около 5 тысяч человек.  Голосование проходит в штатном режиме.

А вот в Украине с самого утра по разным причинам не открылось около 10 избирательных участков. Кроме того, после голосования в Киевской области и Львове умерли 2 человека. По факту ЧП проводится следствие.

Местные эксперты подчеркивают и еще один неприятный нюанс, связанный с нынешней избирательной кампанией в Украине, - засилье фальшивых социальных исследований. Речь о завышенных рейтингах для манипуляции голосами избирателей. Не обошлось в этом году и без скандала. Одна из партий впервые подала на социологов в суд. Лидеру политической силы не понравился якобы низкий процент в опубликованных соцопросах, что может повлиять на исход сегодняшнего голосования.

# Выборы в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2012 12:57

Парламентские выборы в Украине. 27 октября в стране объявлен день тишины

26 октября 2012 18:39

«Ребята, в Беларуси делайте что хотите, но не дай Бог затронете Евросоюз»

26 октября 2012 18:39

В Страсбурге принята очередная резолюция Европарламента по Беларуси