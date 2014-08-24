Новости Ирака. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с официальным визитом в Республике Ирак. 24 августа главу белорусского внешнеполитического ведомства принял президент Ирака Мухаммед Фуад Массум.

Владимир Макей осудил действия террористических групп, которые привели к масштабным жертвам среди населения, и подтвердил настроенность Беларуси на расширение партнерства с Ираком по всем направлениям.

Пути наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами обсудили на встрече Владимир Макей с действующим премьер-министром и кандидатом на должность премьер-министра Ирака.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Беларуси и председатель Национальной комиссии по инвестициям Ирака подписали Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Это первый визит белорусской делегации такого уровня в Ирак с 2003 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.