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Михаил Русый освобождён от должности помощника Президента

11 декабря 2019 12:59
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Новости Беларуси. Михаил Русый освобожден от должности помощника Президента – инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал глава государства.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко назначил Михаила Русого, Сергея Рачкова, Анатолия Исаченко и Наталью Кочанову членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

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Михаил Русый освобождён от должности помощника Президента-1

# Отставки и назначения в Беларуси # Михаил Русый # Фотофакт

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