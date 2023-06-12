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Михаил Орда: позиция руководства МОТ по отношению к Беларуси крайне предвзятая

12 июня 2023 11:29
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Позиция руководства Международной организации труда по отношению к Беларуси крайне предвзятая. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда: позиция руководства МОТ по отношению к Беларуси крайне предвзятая-1

Там проходит Международная конференция труда, и Михаил Орда обратил внимание ее участников, что они являются свидетелями неправомерных и незаконных действий. Односторонние ограничительные меры нарушают Устав ООН, и МОТ не должна принимать решения, которые поощряют санкции. В поддержку позиции Беларуси выступил ряд стран. В Международной организации труда Минск пытаются обвинить в том, что якобы люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры. МОТ предлагает ввести очередные ограничительные меры. Как показало время, санкционная война в отношении нашего государства не дает результатов, они не только не сломили экономику, но и спровоцировали предприятия к еще большему развитию.

Михаил Орда: позиция руководства МОТ по отношению к Беларуси крайне предвзятая-4

В Женеве сегодня успела озвучить позицию министр труда и социальной защиты Беларуси. Как подчеркнула Ирина Костевич, Запад пытается оправдать свои беззаконные действия по экономической блокаде Беларуси и жаль, что Международная организация труда оказалась втянута в эту внешнеполитическую игру.

# Международная политика # Михаил Орда # Ирина Костевич # Фотофакт

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