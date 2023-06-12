Михаил Орда: позиция руководства МОТ по отношению к Беларуси крайне предвзятая

Там проходит Международная конференция труда, и Михаил Орда обратил внимание ее участников, что они являются свидетелями неправомерных и незаконных действий. Односторонние ограничительные меры нарушают Устав ООН, и МОТ не должна принимать решения, которые поощряют санкции. В поддержку позиции Беларуси выступил ряд стран. В Международной организации труда Минск пытаются обвинить в том, что якобы люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры. МОТ предлагает ввести очередные ограничительные меры. Как показало время, санкционная война в отношении нашего государства не дает результатов, они не только не сломили экономику, но и спровоцировали предприятия к еще большему развитию.