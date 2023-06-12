Вадим Елфимов: «Благодать на немцев так и не сошла, а вот с сочувствием у них всегда были проблемы»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Помните старый добрый анекдот про то, что при жирафе с его длинной шеей анекдоты ни в коем случае нельзя рассказывать вечером… Он же не позволит своим хохотом спать вам всю ночь, потому что до него медленно доходит. С немцами – особенно современными немцами – этот номер не проходит, с ними можно спасть спокойно. Но только не больше 44 лет. Ровно столько до немцев доходил истинный смысл одного из самых знаменитых и значимых музыкальных произведений ХХ века. Когда в 1979 году Роджер Уотерс писал стихи и музыку к студийному (тогда еще) альбому The Wall, он наверняка и помыслить не мог, какой странный и замедленный эффект его произведение окажет именно на немцев. Еще Федор Тютчев писал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать».

Благодать на немцев так и не сошла, а вот с сочувствием у них всегда были проблемы. Они так и не поняли, что имеет в виду сын убитого ими во Вторую мировую британского солдата, гениально описывающий и препарирующий в художественном ключе мерзкий генезис любого западного тоталитаризма.