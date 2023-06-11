«Мы не собираемся договариваться». Что ещё будут решать на саммите НАТО в Вильнюсе?

Стоит ли столько внимания уделять «оборонке». Ответ очевиден – стоит. Чуть позже поговорим, почему. И не только С-400, скоро еще тактическое ядерное оружие разместим. В отличие от стратегического, оно обладает меньшей мощностью и радиусом поражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поставки запланированы уже в июле. Это в Сочи подтвердил Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России:

Все идет по плану. Восьмого числа, как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятие, связанное с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружения. Давайте посмотрим на карту. В мире не то что неспокойно – фитиль уже подожгли. Помимо постоянного накачивания ВСУ все более мощными видами оружия, НАТО наращивает свое присутствие в странах региона. Такое ощущение, что США устами своих прибалтийских марионеток сознательно провоцируют еще один конфликт на границах Союзного государства. Не иначе как новая гонка вооружений. Итак, по порядку.

«Паны» наращивают темпы вооружения в режиме «турбо». В Варшаве планируют стать ведущей военной державой на восточном фланге НАТО. С 2015 года число солдат в армии увеличилось вдвое. Под ружье уже поставили 300 тысяч военнослужащих, при этом новобранцев продолжают вербовать. Первой новостью Минобороны Польши в этом году стало объявление о создании на востоке страны новой дивизии. К тому же Варшава активно приобретает новую боевую технику у Южной Кореи и США. На неделе торжественно выкатили первый легковой боевой самолет, предназначенный для ВВС Польши. Всего официальной Варшавой будет приобретено 48 легких штурмовиков с ориентировочной стоимостью два с половиной миллиарда долларов. В планах также купить 180 танков. Только в этом году на модернизацию польской армии планируется выделить около 130 миллиардов злотых (почти 30 миллиардов долларов). Это более 3 % ВВП страны – самый большой показатель в Европе. Идем дальше.

Правительство Латвии на неделе приняло специальный закон, который максимально облегчит и ускорит создание военного полигона в Селии. Министр обороны считает, что первый этап строительства может быть завершен уже к концу 2025 года, и там могли бы состояться первые учебные стрельбы.

Вообще милитаризация Прибалтики вот-вот достигнет пика со времен холодной войны. Литва не отстает от коллег по Альянсу. Эксперты полагают, что главным выгодополучателем от вооружения этой страны является американский военно-промышленный комплекс. На днях в республику доставили полсотни бронированных вездеходов производства США. И здесь стоит вспомнить тот факт, что в прошлом году Литва стала одним из лидеров по уровню инфляции в ЕС. Да и в целом, мягко говоря, экономика переживает не лучшие времена. Несмотря на это, официальный Вильнюс продолжает тратить огромные деньги на закупку вооружения, прикрываясь «российской угрозой». Возникает ощущение, что литовские власти поставили себе «благородную» цель любой ценой поддержать ВПК своих союзников по НАТО, пусть даже в ущерб своим собственным гражданам и ценой сокращения социальных расходов. НАТО готовится «спустить с поводка» и эстонского зверя. Не исключено, что в случае прямого конфликта основным орудием агрессивного блока станет именно Эстония. Отсюда и явно повышенное внимание, которое Североатлантический альянс уделяет этой прибалтийской стране. В последнее время Таллин на льготных условиях закупает на Западе именно наступательное вооружение. Роль страны в гипотетическом конфликте предрешена. При этом очевидно: эстонцы для натовских стратегов – всего лишь расходный материал. О милитарийском угаре наш следующий материал.

Несколько тысяч страниц занял план западных политиков на случай военного столкновения с Москвой. Документ анонсировали на встрече «Бухарестской девятки» – это так называемый восточный фланг НАТО. А утвердить проект, все несколько тысяч страниц, планируют уже в середине июля на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

На встрече «Бухарестской девятки» мы подготовили саммит НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. На этом саммите я ожидаю, что союзники согласуют многолетний пакет помощи, чтобы Украина перешла от советских доктрин к стандартам НАТО и смогла еще больше сблизиться с Альянсом. В общих чертах, план предполагает воздушно-наступательную операцию с уничтожением промышленных центров. Концепция выглядит сомнительно, тем не менее НАТО будет создавать под нее логистику в Польше и Прибалтике, ну а заплатят за нее традиционно европейские страны. На саммите расходы ВВП на оборону планируют увеличить.

Гитанас Науседа, президент Литвы:

Мы не можем снова рисковать войной в Европе. Давайте объединим наши усилия, чтобы 32 страны могли сесть за стол НАТО в Вильнюсе. И, конечно, куда же без Украины. На каждой встрече она моментально притягивает внимание к своим проблемам. Старая песня о главном продолжается. Вступит Украина в НАТО, не вступит, когда это произойдет? Эти вопросы регулярно звучат из уст и Зеленского, и его коллег. И, по всей видимости, ответы на них дадут уже на ближайшем саммите. Против вступления Украины в НАТО прежде всего Венгрия. Будапешт прямо дал понять, что не хочет воевать с Россией. Не выгодно присоединение Украины к Альянсу и Германии. Именно на ФРГ ляжет большинство военных расходов в случае конфликтов в Европе. И, кажется, до украинских политиков наконец дошло. До окончания конфликта путь в Альянс закрыт. Встреча в Вильнюсе лишь подтвердит это в очередной раз.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Мы не ищем альтернатив НАТО. НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины – и точка. Но мы разумные люди и понимаем, что ни одну страну Альянса в войну втягивать не будем. И поэтому мы понимаем, что не будем членом НАТО, пока идет эта война.

Ожидается, что на литовском саммите НАТО предоставит Украине некие гарантии того что ее рано или поздно, но обязательно примут. На Западе не раз такими обещаниями кормили Киев, потому теперь там ждут какого-то конкретного даже закрепленного на бумаге алгоритма присоединения к Альянсу. А, чтобы отчитаться уже на предстоящем саммите перед западными спонсорами за предоставленную помощь, мол, не зря они тратят деньги на Украину, армия продолжает контрнаступление.

Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны Украины:

Мы не собираемся договариваться ни о какой сделке, связанной с потерей наших территорий. Поэтому мы должны освободить все оккупированные территории.