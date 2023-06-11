Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с установлением дипотношений

Новости Беларуси. Надежные партнеры, союзники и друзья. Сегодня исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном. Со знаменательной датой президента этой страны Ильхама Алиева поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонний диалог между нашими странами активно развивается в политической, экономической и гуманитарной областях, отметил белорусский лидер. Минск и Баку конструктивно взаимодействуют на международной арене. Президент выразил уверенность, что основанное на многолетних традициях белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет и дальше углубляться на благо наших народов.