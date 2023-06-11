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Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с установлением дипотношений

11 июня 2023 12:28
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Новости Беларуси. Надежные партнеры, союзники и друзья. Сегодня исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном. Со знаменательной датой президента этой страны Ильхама Алиева поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с установлением дипотношений-1

Двусторонний диалог между нашими странами активно развивается в политической, экономической и гуманитарной областях, отметил белорусский лидер. Минск и Баку конструктивно взаимодействуют на международной арене. Президент выразил уверенность, что основанное на многолетних традициях белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет и дальше углубляться на благо наших народов.

Лукашенко поздравил Азербайджан и Армению с установлением дипотношений-4

Теплые слова поздравлений направил глава государства и в адрес лидера Армении. 11 июня 1993 года между нашими странами были установлены дипломатические отношения. За три десятилетия взаимодействие Минска и Еревана вышло на качественно новую ступень. Сегодня динамично развиваются политические и межведомственные контакты, расширяются торгово-экономические и гуманитарные связи, отметил Александр Лукашенко.

Совместными усилиями страны смогут добиться значимых практических результатов, отвечающих интересам белорусского и армянского народов, убежден белорусский лидер.

# Международное сотрудничество

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