Михаил Мясникович встретился с трудовым коллективом Солигорского завода технологического оборудования

Новости Беларуси. Предприятия машиностроительного комплекса – в центре внимания председателя Совета Республики. Михаил Мясникович 8 июля с рабочей поездкой в Солигорском районе.

Спикер верхней палаты парламента посетил местный завод технологического оборудования и встретился с трудовым коллективом.

Предприятию около 30 лет. Оно специализируется на изготовлении и ремонте оборудования для горно-химической отрасли.

Правда, сейчас относится к проблемным. Поэтому в ходе поездки говорили об экономическом оздоровлении завода. Также речь шла о работе белорусского калийного гиганта, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы достаточно подробно обсуждали вопросы финансово-экономического положения предприятия. Вопросы, связанные с продажами на мировых рынках (в связи с достаточно мощной волатильностью рынков). Вопросы, связанные с Петриковским месторождением, со строительством. И завершение строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане. Больших вопросов нет.