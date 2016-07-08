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БДИПЧ ОБСЕ готовит миссию наблюдателей за парламентскими выборами в Беларуси

08 июля 2016 10:59
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Новости Беларуси. БДИПЧ ОБСЕ объявило о наборе персонала для миссии по наблюдению за выборами в парламент Беларуси. Бюро уже получило соответствующее приглашение от белорусской стороны и теперь готовится к отправке миссии наблюдателей.

В первую очередь надо выбрать главу миссии, его заместителя, политического аналитика, аналитика по выборам, координатора долгосрочных наблюдателей. Предполагается, что свою работу они начнут уже в конце июля.

Следующим этапом станет набор 40 долгосрочных наблюдателей и 400 краткосрочных. 32 представителя структур СНГ уже получили аккредитацию международных наблюдателей за парламентскими выборами в Беларуси.

Напоминаем, выборы в парламент Беларуси назначены на 11 сентября. В стране создано 110 округов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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