Минск и Вильнюс – за добрососедские отношения: Президент Беларуси встретился с послом Литвы

Новости Беларуси. Общее прошлое и будущее. Беларусь и Литва всегда находили путь к пониманию и намерены и дальше укреплять добрососедские отношения.

Сегодня Александр Лукашенко провёл встречу с послом Литовской республики. Эвалдас Игнатавичюс завершает миссию в нашей стране, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Президент особо отметил личный вклад дипломата в укрепление двухсторонних связей.

Литва входит в десятку ведущих торговых партнеров нашей страны.

Кроме того, она играет заметную роль в сближении Беларуси с Евросоюзом.

Беларусь и Литва: протяженность общей границы 700 километров и несколько веков, прожитых в одном государстве. Сегодня две независимые страны строят фундамент добрососедских отношений. Товарооборот, давно превысивший миллиард долларов. Если точнее, по итогам прошлого года (понятно, что в непростые для мировой экономики времена эти показатели далеки от максимальных) наторговали на 1 миллиард 240 миллионов.

Впрочем, Беларусь и Литва – это не только двусторонние отношения. Оба государства входят в состав интеграционных союзов. У каждой страны свои интересы и свои обязательства перед партнерами. Главное, чтобы всегда получалось найти общие решения. Последние годы этому в немалой степени способствовал и посол Литвы в нашей стране Эвалдас Игнатавичюс. Его дипмиссия завершена, но связь с Беларусью не должна оборваться. Об этом сегодня говорили на встрече Александра Лукашенко с литовским дипломатом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы обременены некими обязательствами со стороны своих партнеров в Европейском союзе, НАТО и т.д. Вы знаете нашу ситуацию. Мы также имеем свои обязательства перед нашими партнерами.

Но, тем не менее, мы всегда находили путь к пониманию. И мы всегда находили тот путь, по которому мы готовы идти совместно. Это так. И на этом пути вы также достойно себя проявили.

Поэтому я вас, прежде всего, хочу поблагодарить за то, что вы сделали за период своей каденции, за период своей службы в нашей стране. И я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали – вы, всё-таки, из Беларуси – не только как посол, дипломат, но и как человек, увезёте частичку той доброты, которая, безусловно, есть у нашего народа. Я буду очень рад этому.

К дипслужбе в нашей стране Эвалдас Игнатавичюс приступил в 2013-м. За это время реализовано множество совместных проектов, а туристы, кстати, получили возможность быстрее добираться из одной столицы в другую благодаря скоростному поезду. Не осталось в стороне и культурное сотрудничество.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

Мы будем стараться идти дальше по пути добрососедства и развития отношений. Как на двустороннем уровне, так и на уровне Беларуси и Евросоюза.

Так что, самые лучшие пожелания для Беларуси в будущем. Я, работая на своём новом месте, буду стараться присматривать за этими отношениями. Все свои знания, весь свой опыт и все свои личные знакомства использовать для этой цели.

Литва, кстати, занимала активную позицию в Евросоюзе по вопросу отмены антибелорусских санкций. Так что, политические отношения между странами тоже в тренде добрососедства.

Клайпедский порт на треть заполнен белорусскими грузами. А литовские бизнесмены инвестируют в нашу экономику.

Есть даже статистика, согласно которой, у пятой части литовских миллионеров из топ-100 есть свой бизнес в Беларуси.

Объем литовских инвестиций в прошлом году составил почти 170 миллионов долларов. Один из успешных примеров, реализованных за последние годы, – деревообрабатывающий кластер на территории свободно-экономической зоны «Могилев». Организован литовской компанией. Начал работу в июле 2013-го. Общая стоимость проекта – более 200 миллионов долларов.

Николаюс Ивановас, директор предприятия:

Сейчас процентов на 25 работаем выше проектной мощности. Создали около 1 400 рабочих мест. И сегодня успешно работаем. В этом году мы переориентировали весь рынок с российского на глобальный. То есть, на весь мир.

Всего в Беларуси работают более 600 компаний с участием литовского капитала. В Литве – 250 предприятий с белорусским. В том числе, сборочные производства МТЗ, МАЗ и «Амкодор». Развитие двустороннего сотрудничества и впредь, уверены обе стороны, останутся приоритетами обоих государств.