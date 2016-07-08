Саммит НАТО в Варшаве: начнётся ли новая «холодная война»?

Новости Польши. В Варшаве через несколько часов открывается саммит НАТО, который, по общему мнению, может дать старт новой «холодной войне». Главными темами здесь будут взаимоотношения Альянса с Россией, а также переброска на восток дополнительных армейских контингентов. Они, вероятно, будут размещены в Румынии, Польше, Прибалтике.

В столицу Польши съезжаются лидеры стран НАТО: Обама, Меркель, Олланд и другие. На время саммита Варшава переведена, фактически, на осадное положение. Комплекс зданий, где будут проходить встречи, обнесён 2,5 метровым забором.

Центр закрыт для движения всех видов транспорта, а значительная часть улиц – ещё и для пешеходов. Город наводнен полицией и армейскими патрулями.

Саммит продлится ещё и завтра, когда и станут известны его основные результаты, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.