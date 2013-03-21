Новости США. Белорусская делегация принимает участие в международной конференции ООН по разработке договора о торговле оружием. Встреча проходит в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты выступают за введение единых стандартов в отношении передачи обычных вооружений. Документ станет гарантом, который не допустит использования оружия субъектами, не имеющими на это право.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусская сторона исходит из того, что будущий договор должен иметь универсальный и недискриминационный статус для всех его участников, которыми могут быть исключительно суверенные государства.