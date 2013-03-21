Прямой эфир

Белорусская делегация принимает участие в международной конференции ООН по разработке договора о торговле оружием

21 марта 2013 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Белорусская делегация принимает участие в международной конференции ООН по разработке договора о торговле оружием. Встреча проходит в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты выступают за введение  единых стандартов в отношении передачи обычных вооружений. Документ станет гарантом, который не допустит использования оружия субъектами, не имеющими на это право.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Белорусская сторона исходит из того, что будущий договор должен иметь универсальный и недискриминационный статус для всех его участников, которыми могут быть исключительно суверенные государства.

# ООН # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
21 марта 2013 06:23

Из-за забастовки служащих компании «Люфтганза» отменено свыше 500 рейсов, в том числе «Минск – Франкфурт»

Умер президент Бангладеш Зиллур Рахман
20 марта 2013 17:12

Умер президент Бангладеш Зиллур Рахман

20 марта Борис Батура решил вопрос граждан, в новостройки которых больше года не проводили электричество, воду и тепло
20 марта 2013 15:24

20 марта Борис Батура решил вопрос граждан, в новостройки которых больше года не проводили электричество, воду и тепло