МИД Беларуси: Беларусь заинтересована в улучшении отношений с ЕС

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Об этом заявили 21 марта журналистам в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Наша республика постоянно поддерживает отношения с партнерами в Европейском союзе по различным линиям и связям. Контакты будут осуществляться и дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы реально заинтересованы в улучшении взаимоотношений с Европейским союзом. Но здесь я хочу подчеркнуть, что не на любых условиях. Мы готовы развивать этот диалог только в одном случае: если он будет равноправным и взаимоуважительным.