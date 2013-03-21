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МИД Беларуси: Беларусь заинтересована в улучшении отношений с ЕС

21 марта 2013 13:32
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Об этом заявили 21 марта журналистам в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Наша республика постоянно поддерживает отношения с  партнерами в Европейском союзе по различным линиям и связям. Контакты будут осуществляться и дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Мы реально заинтересованы в улучшении взаимоотношений с Европейским союзом. Но здесь я хочу подчеркнуть, что не на любых условиях. Мы готовы развивать этот диалог только в одном случае: если он будет равноправным и взаимоуважительным.

# Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Беларусь-Евросоюз

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