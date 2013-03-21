Александр Лукашенко встретился с президентом и премьер-министром Сингапура

Новости Сингапура. Беларусь и Сингапур заинтересованы выстраивать полномасштабные отношения. Это было отмечено 21 марта на встрече Александра Лукашенко с президентом Тони Тан Кенг Ямом.

Истана, что в переводе «дворец» — официальная резиденция президента Сингапура. Она досталась стране еще со времен британской колонии. Ныне это огромное правительственное поместье площадью в 40 гектаров. Есть здесь и поля для гольфа, а само сооружение середины 19 века окружают редкие растения, в том числе и ровесники дворца, за которыми следит отдельный штат специалистов. В этом историческом для Сингапура месте встретили Александра Лукашенко.

До начала переговоров состоялась церемония официальной встречи главы белорусского государства. На главном крыльце дворца Александра Лукашенко встретил его коллега Тони Тан Кенг Ям. Прозвучали государственные гимны двух стран.

Тони Тан Кенг Ям на президентском посту с 2011 года, опытный управленец занимал самые разные должности. Был министром обороны, образования, финансов, торговли и промышленности.

Президенты прошли вдоль роты почетного караула. Затем военные прошли торжественным маршем. Александр Лукашенко, войдя во дворец, оставил запись в Книге почетных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа лидеров оказалась содержательной и плодотворной. Александр Лукашенко отметил, что этот первый в истории отношений двух стран визит на высшем уровне в Сингапур позволил начать диалог по широкому кругу вопросов, представляющих обоюдный интерес, и заложить надежный фундамент взаимодействия на долгосрочную перспективу. Беларуси может быть полезен уникальный опыт развития Сингапура и страна, оставаясь традиционными воротами в регион, рада поделиться этим опытом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Искренние восхищения вызывают ваши достижения во всех сферах социально-экономического развития за годы вашей независимости. Нам импонирует самостоятельный курс, которого придерживается Сингапур на международной арене. Первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю сделал ставку на собственные силы и за короткий, по историческим меркам, срок вывел страну из категории стран третьего мира в число глобальных лидеров.

История развития независимого Сингапура – это уникальный опыт для всех стран. Он может быть полезен для всех, в том числе и для нашего, белорусского государства. Беларусь, как и Сингапур, избрала свой путь развития с учетом интересов нашего народа. Мы настойчиво и последовательно решаем сложнейшие экономические, социальные задачи, проводя миролюбивую внешнюю политику.

В 2012 году мы отметили 20-летие с момента установления дипломатических отношений. За это время достигнут определенный прогресс в развитии нашего государства и сотрудничества. Мы убеждены, что нам предстоит сделать гораздо больше, чтобы мы могли выразить удовлетворение уровнем связи.

Первый в истории наших отношений наших стран визит на высшем уровне в Сингапур позволил начать диалог по широкому кругу вопросов, представляющих обоюдный интерес. Мы заложили фундамент взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо народов наших стран.

Тони Тан Кенг Ям, президент Сингапура:

Сингапур был и остается традиционными воротами в регион. И мы будем рады поделиться нашим опытом. Уверен, наши экономические отношения имеют большой неиспользованный потенциал. За последние 10 лет экономика Беларуси увеличилась вдвое, что является достижением на фоне неопределенности развития мировой экономики.

Белорусско-сингапурский бизнес-форум, проведение которого состоится завтра во время визита главы государства, будет способствовать еще более широкому ознакомлению с существующими в Беларуси возможностями.

Глава нашего государства пригласил Президента Сингапура посетить Беларусь с ответным визитом в удобное для него время.

Белорусский лидер также встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что пока товарооборот Беларуси и Сингапура совсем невелик: по итогам 2012 года он составил всего 26,5 миллионов долларов. Но потенциал для наращивания сотрудничества есть. Пока цифру двусторонней торговли формируют в основном поставки в страну шин и калийных удобрений. В Сингапуре работает дочернее предприятие «Белорусской калийной компании», откуда поставки распространяются на 12 стран Юго-Восточной Азии.

Валерий Иванов, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

В этом регионе, Сингапуре, зарегистрировано дочернее предприятие «Белорусской калийной компании», его влияние распространяется на 12 стран Юго-Восточной Азии. За прошлый год мы реализовали в этот регион 2 миллиона 215 тысяч тонн калийных удобрений. В результате переговоров и работы в течение этой недели есть предварительная договоренность по реализации около 2,5 миллионов тонн калийных удобрений.

Президент Беларуси и премьер Сингапура обсудили будущее двух стран. Экономики государств похожи тем, что более 70 % производимой продукции поставляется на экспорт, а республики, практически не имея полезных ископаемых, делают ставку на развитии человеческого капитала, предпринимательства и высоких технологий. Своим опытом Сингапур готов делиться. Например, сегодня страна занимает 2 место среди 138 государств по уровню использования IT-технологий.

Официальный Минск предлагает сотрудничать и в этой сфере, в частности, в разработке модулей электронного правительства. Систему виртуального общения с властью в Сингапуре начали строить еще 30 лет назад. Сегодня эта схема признана одной из лучших в мире. Опыт планируют внедрять и в Беларуси. Прорабатывается вопрос и размещения ценных бумаг на финансовом рынке Сингапура.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы договорились, конечно же, о направлениях сотрудничества в финансово-экономической сфере, сфере торговли, экономики. Через Сингапур мы можем поставлять в этот регион ряд наших товаров, этой продукции нефтехимической отрасли и станкостроения, электроники и металлообработки, и ряд других видов продукции мы можем поставлять сюда.

В эти дни у белорусской делегации насыщенный график. Переговоры в режиме нон-стоп. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня встретился с руководством МИД Сингапура. Подписано соглашение о безвизовых поездках для дипломатов. Возможно, в будущем между двумя странами можно будет перемещаться и вовсе без виз. Что касается инвестиций, Беларуси тоже есть, что предложить. Возможно участие сингапурских компаний в приватизации белорусских предприятий. Подписан договор об избежании двойного налогообложения, что упрощает работу бизнесменам. В планах Сингапура и размещение своих предприятий в белорусско-китайском индустриальном парке.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций. У сингапурской стороны вызвала интерес информация о перспективах деятельности китайско-белорусского индустриального парка, об условиях размещения там своих предприятий. Мы проинформировали также о том, как у нас работает Парк высоких технологий. Мы сюда тоже поставляем свой программный продукт, и, в том числе, на рынок Сингапура. Но это направление у нас еще не до конца освоено, скажем так. Поэтому здесь нам еще предстоит невспаханное поле деятельности, здесь имею в виду работа сингапурских компаний у нас в китайско-белорусском индустриальном парке, но и наше присутствие на сингапурском рынке тоже с определенными продуктами. Сейчас можно сказать, что визит Главы государства сюда абсолютно оправдан, устремлен на перспективу, и в ближайшем будущем, конечно. Очень много зависит от того, насколько настойчиво мы будем работать, но уже в ближайшем будущем мы ощутим реальную отдачу от двустроннего сотрудничества с конкретной страной, в данном случае с Сингапуром, до этого - с Индонезией, от многостороннего сотрудничества с этим регионом.

Александр Лукашенко считает перспективным взаимодействие в сфере привлечения прямых инвестиций и участия сингапурских компаний в приватизации белорусских предприятий. Глава нашего государства также подтвердил приглашение премьер-министру Сингапура посетить Беларусь с официальным визитом.