Михаил Мясникович вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси. В списке награжденных почти 50 человек

Новости Беларуси. Чтобы держать марку и выходить на большие объемы экспорта, надо очень серьезно работать над качеством и себестоимостью продукции, отметил премьер-министр 3 сентября, вручая по поручению Президента государственные награды заслуженным людям страны.

Говоря о внешней торговле, глава Правительства сообщил, что в 2014 году Беларусь имеет положительное сальдо внешнеэкономической деятельности. За первое полугодие 2014 года эта цифра составила 600 млн долларов.

Однако даже на традиционных рынках сейчас достаточно сложно работать, потому что цены на наши товары приблизились к мировым, а качество еще иногда отстает. Залог конкурентоспособности – в обновлении производств.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

На модернизацию, на инновационное развитие в проекте бюджета на 2015 год сохраняется мощная поддержка реального сектора экономики аграрно-промышленного комплекса, инноваций. И на это мы запланировали в проекте бюджета на следующий год 22 трлн рублей. И все они, конечно, стремимся к тому, чтобы пошли в перспективные новые окупаемые проекты.

В списке награжденных почти полсотни человек. Это и журналисты, педагоги, медики, ученые, артисты, строители и дорожники.

Чествовали и представителей IT-сферы, машиностроения, таможни, прокуратуры, судебных и налоговых органов, сельского хозяйства, торговли. Они удостоены высоких наград за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство.

А вот медали «За отвагу» сегодня вручили авиаэкипажу «Белавиа». Во многом благодаря их грамотным действиям в июне 2014 года удалось предотвратить угон самолета, выполняющего рейс «Кутаиси – Минск». На борту тогда находилось более 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Букреев, командир воздушного судна авиационного отряда ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Моя награда также, наверное, всему авиационному персоналу. Это техническому, диспетчерскому отделам. Я думаю, конечно, о людях, об их жизни.

Людмила Разуваева, учитель детской музыкальной школы искусств № 1 Гродно:

Я благодарю, что так высоко оценили мой труд. И хочу пожелать всем учителям любить свой труд, любить свою профессию, пожелать крепкого здоровья всем, мирного неба.

Екатерина Бондарь, начальник управления контроля организаций инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Минска:

Я очень благодарна за такую высокую награду. Мы настраиваем вообще наших плательщиков, чтобы они платили налоги добросовестно, в полном объеме и своевременно. И я считаю, что от полноты и своевременности уплаты налогов зависит будущее нашего государства.