Александр Лукашенко считает, что на трагических событиях в Украине играть ни в коем случае нельзя

Новости Беларуси. На трагических событиях в Украине играть ни в коем случае нельзя. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко в интервью известному российскому журналисту Сергею Брилеву – ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Глава государства прокомментировал итоги саммита «Таможенная тройка – Украина – ЕС», который прошел в Минске 26 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обозначил свое видение роли Беларуси и ее президента в организации и проведении этой встречи на фоне непростой ситуации в Украине.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мне начинают говорить о том, что вот какие-то дивиденды… Чепуха полная! На этом играть ни в коем случае нельзя! Беда у людей. И кто мы потом будем, если мы из этого будем доставать какие-то горячие головешки и использовать для себя?

Я просто сделал то, чего хотели все. Порошенко хотел в Минске провести этот саммит. Он в Россию бы не поехал, вы же понимаете. Это не я кричал: давайте, приезжайте в Минск. Это идея была Порошенко. И без Путина эта встреча здесь бы не состоялась.

Интервью с вип-персонами в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» занимает в среднем около 12 минут. В этот раз разговор длился гораздо дольше. Сергей Брилев пояснил, что позиция белорусского президента всегда вызывает интерес российской аудитории, что позитивно отражается на рейтинге программы.

Журналист задал около десятка вопросов. Президент Беларуси поделился своим мнением о путях урегулирования украинского кризиса. Были затронуты темы дальнейшей эволюции Евразийского союза, перспектив производственной кооперации Беларуси и России в области поставок сельхозпродукции в условиях введенных российской стороной ограничений на импорт товаров из ряда стран.