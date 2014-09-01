Александр Лукашенко поручил Вадиму Девятовскому изучить проблемы легкой атлетики в отечественном спорте

Новости Беларуси. Эффективность в белорусской легкой атлетике должна быть выше. Президент провел 1 сентября рабочую встречу с помощником по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Максимом Рыженковым и заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадимом Девятовским.

Президент поручил известному спортсмену, а ныне депутату вплотную заняться вопросами повышения эффективности в белорусской легкой атлетике и изучить все проблемные моменты как на уровне национальной команды, так и в детско-юношеском спорте, инфраструктуре, в том числе с учетом предстоящих летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Депутатская работа очень важная, ответственная, но мне кажется, что ты недогружен после тех нагрузок, которые ты испытывал, выступая в легкой атлетике. Думаю, и физически, да и морально, и умственно, я думаю, что ты мог бы еще больше работать и послужить нашему государству. Результаты меня не радуют, особенно Федераций по медалеемким видам спорта. К примеру, плавание, легкая атлетика. Они всегда на Олимпиаде приносили и приносят государствам много медалей.

Легкая атлетика – это тот вид, на который надо делать ставку. Оказывается, мы можем бегать. Девчонка эта (Марина Арзамасова), 800 метров. Тяжелейшая дистанция. Я никогда не думал, что на 800 метров кто-то у нас может пробежать нормально. А толкание и метание, технические виды спорта. Просто надо зубами цепляться и возвращать себе лидирующие здесь позиции. Мы это можем сделать.

Еще раз повторяю: я готов подключиться к легкой атлетике. Надо предложить соревнования по легкой атлетике, чтобы в Беларуси проходили. С хорошими призами. Мы это можем сделать. Стадион минский «Динамо» мною поручено реконструировать именно под легкоатлетический стадион. Хотя меня все толкали, что надо разорить, разрушить, футбольный чисто стадион сделать и так далее. Ну, хорошо, сделаем. А где будет легкоатлетический стадион? В центре страны. Да, есть и в областях, пусть занимаются там. Дорожки европейские. Но этот надо сохранить. Поэтому мы его накроем: можно и в футбол играть, и легкая атлетика. И там есть резервный тренировочный, разминочный стадион, если проводить чемпионат Европы и мира.

Кроме спортивной тематики на встрече также затрагивались вопросы борьбы с распространением наркотиков и соответствующим законопроектом, над которым сейчас работают депутаты.

Вадим Девятовский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Мне, как спортсмену, сегодня как депутату, который отвечает в том числе за спорт, поручено, скажем так, посмотреть, каким образом наша команда может качественно выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И вообще касается детского спорта, потому что все начинается с маленького возраста. Я сам начинал с семи лет. И мне легко понять и знать, каким образом, в каком возрасте надо расставлять приоритеты.

Очень важно, что также были затронуты вопросы, касающиеся борьбы с наркотиками, с распространителями наркотиков. Вы знаете, я, как депутат, в том числе курирую эти вопросы. Президентом даны поручения как можно больше внимания уделить сегодня вот техническим моментам, которые не дают сегодня, к сожалению, принять этот проект закона. И я уверен, что с такой поддержкой, с таким вниманием, которое оказывает глава государства этому важнейшему вопросу, на осенне-зимней сессии депутаты примут этот очень важный, долгожданный законопроект.