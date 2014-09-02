Депутаты Верховной Рады Украины 7 созыва 2 сентября собрались на свою последнюю сессию в нынешнем составе

Новости Украины. Ситуация на юго-востоке Украины остается крайне тяжелой. Боевые действия идут в разных точках Донбасса. Ополченцы контролируют аэропорт в Луганске, крупнейшую электростанцию региона и ряд инфраструктурных объектов. Идут бои и в направлении Мариуполя.

Неспокойно и в самом Киеве.

2 сентября прошло последнее заседание Верховной Рады нынешнего созыва. Ключевые вопросы повестки дня – ратификация соглашения с Евросоюзом, а также вопрос о финансировании предстоящих досрочных выборов. Жарко и у здания самого здания Парламента.

Снять наличную валюту в украинских банкоматах со 2 сентября просто невозможно. Это очередной шаг, предпринятый в стране для укрепления гривны. Ранее банки уже ограничили продажу наличной валюты в обменных пунктах.

Купить валюту в обменнике в сутки можно не более, чем на 15 тысяч гривен. Это чуть больше тысячи долларов. Но большинство рядовых украинцев валютно-обменные операции сегодня волнуют мало. Хватает более насущных проблем.

Людмила Лозовая:

Зарплаты и пенсии на одном месте, коммунальные платежи растут, продукты растут, хлеб вырос до невозможности.



По сравнению с проблемами жителей Донбасса, бытовые проблемы киевлян можно назвать незначительными.

В ООН озвучили цифру: один миллион человек – именно столько людей уже покинули свои дома в результате военных действий на востоке Украины.

Однако в центре внимания 2 сентября – Верховная Рада Украины. Депутаты 7 созыва собрались на свою последнюю сессию в нынешнем составе. И один из главных вопросов повестки дня – «Закон про очищение власти», или «О люстрации». Смысл закона прост: освободить от занимаемых должностей сразу всех недостойных представителей власти, замаравших свою репутацию. Правда, с критериями «недостойности» пока загвоздка.

Андрей Матат:

Кто был замешан в крупных каких-то финансовых махинациях, отмывании денег, убийстве людей, разгоне демонстрации и так далее – они должны попасть в список. Прописать в законе, что народ не может наделять их правом управлять страной.

Владимир Фесенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Украина):

Я думаю, что закон, который был представлен, непродуман, он отражает некий революционный радикализм, который бытует среди части сторонников Майдана. И этот закон стал, как мне представляется, заложником разных политических интриг внутри Парламента. На мой взгляд, надо все-таки исходить из более четких и правовых критериев: если есть подтвержденные факты коррупции или должностных преступлений, в том числе во время событий на Майдане, тогда этих людей можно уволить.

Помимо «Закона о люстрации» на рассмотрении депутатов Верховной Рады ни много ни мало находится более двух тысяч законов.

Естественно, что проголосовать по каждому из них депутаты 7 созыва уже не успеют. Так что разбираться с этим наследством придется новому составу Рады. Досрочные парламентские выборы назначены в Украине на 26 октября.