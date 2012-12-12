Михаил Мясникович и Дмитрий Медведев провели переговоры в Москве

Новости Беларуси. У Беларуси и России выстроились стабильные отношения. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мясникович в Москве во время переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Встреча глав правительств обеих стран предшествовала заседанию Совета министров Союзного государства.

Залог успеха белорусско-российского сотрудничества, по мнению премьеров, в плодотворных связях на уровне регионов обеих стран. В нынешнем году в Беларуси с визитами побывали 11 делегаций высокого уровня из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

С образованием Таможенного союза активировалось создание совместных предприятий и российских компаний. Всего у нас в Беларуси 2117 или российских, или совместных, 36% от субъектов хозяйственного назначения с иностранным капиталом.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

У нас есть возможность обсудить, как всегда, довольно обширную повестку дня российско-белорусских отношений, сконцентрироваться, конечно, на вопросах экономических, торгового сотрудничества. Одну цифру тоже, как обычно, назову. По всей вероятности, у нас торговый оборот в Беларуси будет в районе 40 миллиардов долларов – это и для экономики России, и для экономики Беларуси это серьезная цифр.