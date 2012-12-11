МИД Беларуси направил ноту посольству Литвы из-за огромных очередей на границе

Новости Беларуси. МИД Беларуси направил ноту посольству Литвы в связи с очередями на границе. Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность в связи с относительным ухудшением обстановки на границе. В частности, в пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай», где ситуация остается наиболее сложной.

МИД Беларуси напоминает, что в соответствии с действующими договоренностями стороны обязаны оформлять в пункте пропуска 600 грузовиков в сутки. Однако с 5 декабря это условие соседним государством не выполняется.

5 декабря в Литве были задержаны три десятка сотрудников таможни погранперехода «Мядининкай». Они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Задержания привели к фактической остановке работы пункта пропуска, из-за чего на въезд в Литву образовались многокилометровые очереди фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник Управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

По действующим соглашениям, стороны должны пропускать не менее 600 автомобилей в сутки. К сожалению, с 5 декабря литовская сторона резко снизила объемы пропуска грузового транспорта. В этой связи МИД Беларуси направил ноту посольству Литвы в Беларуси с просьбой принять меры для устранения этих проблем.