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Серия взрывов прогремела в Сирии. Пострадало около 125 человек

12 декабря 2012 07:48
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Новости Сирии. В Сирии не прекращаются боевые действия. Накануне серия взрывов прогремела в провинции Хама. Пострадали по меньшей мере 125 человек. Среди них большинство алавиты. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. Однако местные жители подозревают в содеянном повстанцев, которые ранее захватили склад с оружием вблизи пострадавшей деревни.

Напряженная ситуация в Сирии сохранятся с марта прошлого года. За это время страна стала сильно раздроблена и ослаблена межконфессиональной враждой. Более того, сугубо сирийский конфликт приобрел мировое значение. США открыто заявили о поддержке сирийской оппозиции. Ранее с такими заявлениями выступили и некоторые европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Взрыв # Терроризм

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