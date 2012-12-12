Серия взрывов прогремела в Сирии. Пострадало около 125 человек

Новости Сирии. В Сирии не прекращаются боевые действия. Накануне серия взрывов прогремела в провинции Хама. Пострадали по меньшей мере 125 человек. Среди них большинство алавиты. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. Однако местные жители подозревают в содеянном повстанцев, которые ранее захватили склад с оружием вблизи пострадавшей деревни.

Напряженная ситуация в Сирии сохранятся с марта прошлого года. За это время страна стала сильно раздроблена и ослаблена межконфессиональной враждой. Более того, сугубо сирийский конфликт приобрел мировое значение. США открыто заявили о поддержке сирийской оппозиции. Ранее с такими заявлениями выступили и некоторые европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.