Александр Лукашенко - ЕС: Вы с нами выстроите отношения, только когда здесь не будет Лукашенко и все будет отдано на распродажу на Запад

Новости Беларуси. Форум европейских и азиатских медиа продолжает работу в Минске. Сегодня в рамках форума состоялась встреча Президента Беларуси с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Это объединение создано в прошлом году в рамках форума европейских и азиатских медиа.

Александр Лукашенко подчеркнул, что отличительная особенность Беларуси - последовательное участие в межгосударственных объединениях. К слову, наша страна была инициатором и поддержала очень многие интеграционные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

2012 год, как и предыдущий, во многом прошел под знаком единения стран и народов. Не только создан Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана, но на этой базе мы продвинулись к Единому экономическому пространству. Уже подошли к предметному, вполне конкретному обсуждению перспективы создания Евразийского экономического союза. Все это объективно делает нас частью мировых политических, экономических и информационных процессов. На примере Беларуси видно, что происходящие здесь процессы нельзя рассматривать в отрыве от общемировых и региональных тенденций. Находясь в центре Европы, мы активно участвуем в процессах, идущих на евразийском пространстве, иначе и быть не может.

Нашей отличительной особенностью является последовательное участие в межгосударственных объединениях. Ключевое значение сегодня имеет взвешенная и продуманная стратегия развития Единого экономического пространства, а затем и Евразийского союза, в основе которого будут балансы интересов наших стран, реальное повышение качества жизни населения. Кстати, это имеет прямое отношение и к вашей работе. Для самих СМИ и журналистов крайне важно иметь глубокое и объективное видение процессов, происходящих на пространстве бывшего Союза. Иначе трудно донести до аудитории их суть, убедить людей в правильности тех или иных решений.

Среди тем, которые обсуждают участники форума - роль СМИ в современном обществе, их сотрудничество в формате евразийского пространства. Свое мнение по этим темам в разговоре с белорусским Президентом высказали сегодня известные медиа-персоны. Диалог получился открытым и доверительным.

Янина Соколовская, главный редактор газеты «Известия в Украине»:

Мы 1,5 месяца готовились к этой встрече, все ожидаемое произошло. Было очень интересно, очень конструктивно, ярко, афористично, вот я прямо сидела за ним афоризмы записывала, 5 страниц исписала.

Но все это было уже спустя четыре часа общения. У главредов ведущих СМИ стран СНГ, Балтии и Грузии вопросов много. Каждый хотел спросить об отношениях Беларуси именно с их страной. Но, так или иначе, все сводилось к интеграции. Ведь и Минск выбран не случайно: как самый активный участник объединительных процессов.

Мысль о том, что нужно больше информировать, в том числе и по интеграционным процессам, из уст главных редакторов прозвучала сегодня трижды. Присоединиться к Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана хотят сегодня многие, но общество делится на два полюса, в основном, из-за недостатка информации.

Даурен Дияров, председатель правления агентства «Казинформ»:

В наших обществах еще нет однозначного отношения к Евразийской интеграции. Это связано с опасениями по поводу утраты суверенитета, что мы видим во множестве критических публикаций в наших СМИ, так и недостаточно хорошо организованной работы по осуществлению работы наших правительств в сфере интеграции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Таможенный союз, особенно, евразийское экономическое пространство, и будущий Экономический союз – это ряд уступок, компромиссов. Конечно, и мы уступаем, и вы, и Россия, идем навстречу друг другу, и, конечно, неизбежны не только плюсы, но и где-то определенные потери, где-то надо ущемляться, в том числе, будем откровенно говорить, мы создали наднациональную комиссию, европейскую эту комиссию, экономическую комиссию, и это часть суверенитета - в этой части мы передали туда. И об этом надо тоже прямо говорить, что вот эти компромиссы и ущемления собственных интересов ради общей выгоды, они где-то идут вразрез с интересами и крупного, и среднего, и мелкого бизнеса. Ничего страшного в этом нет: мы же не уничтожили свои органы власти, прочие вопросы, не отдали все, допустим, в Администрацию президента России или в правительство. Мы сидим за общим таким же столом, очень открыто и честно обсуждаем вопросы эти. При строительстве этого союза идет притирка граждан, власти и бизнес-структур.

В Таможенном союзе Беларусь хотела бы видеть, например, Украину. Известно, что пристально присматриваются к интеграции Армения, Кыргызстан. Таможенный союз — объединение открытое, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если вы готовы присоединиться ко всем соглашениям без всяких изъятий ограничений к Таможенному союзу, мы будем за. То, что я Виктору Януковичу сказал. Мы всегда будем за. Но, знаете, вот таким образом: «Вот тут мы присоединяемся, а вот тут нет» - мы на это не пойдем, потому что мы превратим Таможенный союз и единое экономическое пространство в СНГ. Как в Евросоюзе: присоединяешься – пройди этот этап, адаптируй свое законодательство – милости просим.

Нужен ли евразийский парламент?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не надо забегать вперед. Надо идти в этом отношении спокойно. Спокойно надо идти. Мы можем создать эту так называемую МПА, как у нас в СНГ, но надо ответить на вопрос: вот это новая бюрократическая структура, которую мы создадим, она нам что-то добавит? Пока нет. Поэтому мы здесь не сдержанную позицию занимаем, а просто не вовлекаемся в обсуждение этого даже вопроса. Я считаю, торопиться не надо нам. Потому что это деньги, это привлечение людей. Может, когда-то и придем. Но надо всегда иметь в виду: если Казахстан будет против, то никакое решение принято не будет. Так же, как и Беларусь или Россия. Если кто-то против выступит, никогда решение не будет принято. Здесь у нас относительный консенсус при принятии этих решений.

Блок вопросов касался белорусско-российских отношений. В частности, подписания энергетического баланса на будущий год. Беларусь рассчитывает снять этот вопрос в ближайшее время.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Россия ставит так вопрос: вот мы вам даем столько нефти, но столько миллионов тонн бензина мы должны поставить высокооктановых в Россию, потому что «Мерседесов» и «Поршей» у вас море, а бензина не хватает. Я думаю, что мы договоримся о 23 миллионах, там есть единственная проблема, технически смогут ли по трубе поставить. 22 примерно смогут. Миллион тонн мы согласны завезти железнодорожным транспортом, хотя там уже доходность будет не та, ну, на Запад продадим этот бензин. Там у них цены повыше. Это будет выгодней.

Беларусь и Грузия. Наша страна заинтересована в развитии диалога. Главреды Армении и Азербайджана поинтересовались также мнением Президента по конфликтам на постсоветском пространстве. Кстати, сели на встрече в Минске рядом. Александр Лукашенко эту деталь подметил и, отвечая на вопрос, подчеркнул: решать все нужно за столом переговоров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Два президента. Им это крайне невыгодно. Они должны сесть и решить эту проблему. А решение есть. Надо набраться воли, политической воли, чтоб там нормально жили люди. Ну, а сделать там выжженную зону, это не надо ни Армении, ни Азербайджану. Поэтому вот сегодня, если воля политическая у двоих президентов у обоих будет - сядут за стол, решат за сутки.

Поскольку в зале было немало и журналистов Евросоюза, вопросы касались и отношений Беларуси с Западом. Президент заметил, ЕС ждет лишь смены политического режима и, видимо, не готов к нормализации диалога при нынешнем руководстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Европейцы идут заданным курсом, или это инертность, или у вас слишком много своих проблем, и вам сегодня не до Беларуси, решили вот когда-то в этом направлении двигаться, ну и двигаетесь. Я абсолютно честно скажу, как я это понимаю: вы с нами выстроите отношения только тогда, когда здесь не будет, во-первых, Лукашенко, когда здесь будет изменен политический строй и когда здесь все будет отдано на распродажу. Ну, желательно, Запад.

Анита Даукште, главный редактор газеты «Неаткарига рита авизе» (Латвия):

Наша страна поддерживает особые сотруднические экономические отношения с Республикой Беларусь, и моя страна была одной из тех, которая очень возражала против экономических санкций против Беларуси. Я считаю, что очень много сложных таких отношений можно решить путем, как Вы уже отметили, предоставлением объективной информации.

Гостью из Литвы интересовал вопрос, принято ли окончательное решение по транзиту грузов через Литву и переброске объемов на Питер. Президент ответил, переговоры идут на уровне транспортников. Вопрос будет рассмотрен и на предстоящем высшем госсовете Союзного государства.

Вопросы были и личные. Например, почему Президент Александр Лукашенко носит часы на правой руке. Оказывается, это всего лишь привычка... с детства — так удобнее играть на баяне. Традиционно спрашивали и о возможном приемнике, и просили белорусского лидера высказать личное мнение о процессах, к которым Беларусь, в общем-то, отношения не имеет. Глава государства ответил всем и с удовольствием сфотографировался на память.

Захар Виноградов, руководитель представительства «РИА новости» на Украине:

Встреча с Александром Лукашенко была очень познавательна для всех. Понимаете, он, во-первых, ответил, практически на вопросы всех делегаций и, естественно, на те вопросы, на которые даже неудобные вопросы, которые были ему заданы.

Николай Бирюков, генеральный директор «РИА Новости» (Россия):

Минск был не случайно выбран. Как Вы совершенно справедливо заметили, год 2012, это год евразийской интеграции, а Республика Беларусь играет, наверное, одну из самых важных ролей в этих процессах. И поэтому, я думаю, многим медиа будет очень важно и полезно именно поработать здесь, обменяться с коллегами теми видениями, идеями и, в связи, с этими интеграционными процессами.

Гюльнара Мамедзаде, генеральный директор агентства «Новости Азербайджана» (Азербайджан):

Это достаточно авторитетная площадка, достаточно авторитетный форум, который дает очень интересные возможности для общения, построения полезных контактов, приобретения нового опыта.

Дмитрий Выдрин, журналист, политолог (Украина):

Я впервые за много лет увидел сидящих рядом армян и азербайджанцев, я же их нигде много-много лет не видел рядом. Я впервые увидел сидящих рядом русских и грузин, так вот интеграция начинается тогда, когда на одном ряду сидят люди тех стран, которые испытывают между собой проблемы.