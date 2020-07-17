Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке

Новости Беларуси. Впервые с начала пандемии проходит заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встречу в Минск прилетели главы правительств Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. В данный момент коллег встречает премьер-министр Беларуси. Мы получили кадры из «Президент-отеля».
Помимо премьер-министров пяти стран-союзниц в заседании Евразийского межправсовета примет участие и глава правительства Молдовы – страна имеет статус государства-наблюдателя в ЕАЭС.
Повестка включает широкий спектр тем. Это и устранение барьеров на внутреннем рынке союза, совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа и нефти. Обсудит союзная «пятёрка» и развитие агроиндустрии ЕАЭС.
Напомним, это первое заседание в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Ранее это были видеоконференции.