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Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке

17 июля 2020 07:44
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Новости Беларуси. Впервые с начала пандемии проходит заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встречу в Минск прилетели главы правительств Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. В данный момент коллег встречает премьер-министр Беларуси. Мы получили кадры из «Президент-отеля».  

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке-1



Помимо премьер-министров пяти стран-союзниц в заседании Евразийского межправсовета примет участие и глава правительства Молдовы – страна имеет статус государства-наблюдателя в ЕАЭС.  

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке-3

Повестка включает широкий спектр тем. Это и устранение барьеров на внутреннем рынке союза, совершенствование механизмов применения защитных мер, формирование общих рынков газа и нефти. Обсудит союзная «пятёрка» и развитие агроиндустрии ЕАЭС.   

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие темы в повестке-6

Напомним, это первое заседание в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Ранее это были видеоконференции. 

# ЕАЭС # Роман Головченко # Ион Кику # Никол Пашинян # Аскар Мамин # Михаил Мишустин # Кубатбек Боронов # Фотофакт

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