Сергей Бабурин: «Президент Беларуси Лукашенко – миротворец. Но не из числа тех, кто «сидит за печкой»

Это – главный перекресток Белграда. Это всемирно известное здание министерства обороны. 20 лет назад оно стало мишенью НАТО, рассказали в фильме «Мирные люди» .

Боян Бркич, заместитель главного редактора радио и телевидения Сербии: Сильный удар был – несколько сотен килограммов тротила. Настолько сильный, что трупы двух коллег, вообще, не обнаружены. Нечего было похоронить.

Этот беспредел в центре Европы цинично называют операцией «Милосердный ангел». Чтобы якобы защитить албанское население Косово от этнических чисток, альянс НАТО разворачивает нешуточный арсенал. Смертоносный ураган уносит тысячи жизней.

«ЗАШТО?» Этот немой вопрос наши коллеги с телевидения Сербии адресуют тем, кто вмиг оборвал 16 жизней.

Режиссер, телеоператор, гримёр – люди, чья профессия совсем не убивать. Эта команда в ту апрельскую ночь работала над самым обычным выпуском новостей.

Боян Бркич:

Только что пошел эфир новостей. Они почувствовали, что как будто бы землетрясение. Огромный удар, им заглушило уши. Сама студия не разрушена. Но всё было, как землетрясение. Они все упали на землю, и, когда вышли, там был огромный дым. Всё было разрушено.

На мирную страну упало 23 тысячи бомб и ракет. В некоторых боеприпасах – радиоактивный уран.

Эта рана кровоточит до сих пор. Но есть в этой жуткой истории особенный день: 14 апреля 1999 года. В самую горячую точку планеты направляется президент Беларуси – единственный из всех глав государств, чтобы говорить о мире – здесь и сейчас.