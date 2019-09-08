Сергей Бабурин: «Президент Беларуси Лукашенко – миротворец. Но не из числа тех, кто «сидит за печкой»

Это – главный перекресток Белграда. Это всемирно известное здание министерства обороны. 20 лет назад оно стало мишенью НАТО, рассказали в фильме «Мирные люди».
Это – главный перекресток Белграда. Это всемирно известное здание министерства обороны. 20 лет назад оно стало мишенью НАТО, рассказали в фильме «Мирные люди».
А ещё бомбили школы, детские сады и больницы.
За 78 дней с карты Европы стёрли, выжгли, смыли человеческой кровью процветающее государство.
Этот беспредел в центре Европы цинично называют операцией «Милосердный ангел». Чтобы якобы защитить албанское население Косово от этнических чисток, альянс НАТО разворачивает нешуточный арсенал. Смертоносный ураган уносит тысячи жизней.
Боян Бркич, заместитель главного редактора радио и телевидения Сербии:
Сильный удар был – несколько сотен килограммов тротила. Настолько сильный, что трупы двух коллег, вообще, не обнаружены. Нечего было похоронить.
«ЗАШТО?» Этот немой вопрос наши коллеги с телевидения Сербии адресуют тем, кто вмиг оборвал 16 жизней.
Режиссер, телеоператор, гримёр – люди, чья профессия совсем не убивать. Эта команда в ту апрельскую ночь работала над самым обычным выпуском новостей.
Боян Бркич:
Только что пошел эфир новостей. Они почувствовали, что как будто бы землетрясение. Огромный удар, им заглушило уши. Сама студия не разрушена. Но всё было, как землетрясение. Они все упали на землю, и, когда вышли, там был огромный дым. Всё было разрушено.
На мирную страну упало 23 тысячи бомб и ракет. В некоторых боеприпасах – радиоактивный уран.
Эта рана кровоточит до сих пор. Но есть в этой жуткой истории особенный день: 14 апреля 1999 года. В самую горячую точку планеты направляется президент Беларуси – единственный из всех глав государств, чтобы говорить о мире – здесь и сейчас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (видеосъёмка 1999 года):
Мой визит в Югославию в это тяжёлое время, может, хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить те тяжёлые события, которые там разворачиваются, к какой-то развязке. Цель – это обязательное мирное урегулирование этой проблемы.
«Президент Беларуси наносит визит», «Александр Лукашенко не испугался» – с такими заголовками в этот день выходят газеты, с этих слов начинаются выпуски теленовостей.
Ещё в аэропорту наш лидер подчёркивает: прилетел в Белград, как председатель Высшего Госсовета Союзного государства.
Сергей Бабурин, профессор, политический и общественный деятель (Россия):
Тот случай, когда Лукашенко под охраной истребителей, в обстановке, когда вокруг Югославии сосредоточились натовские войска, и нельзя было гарантировать, что не будет провокаций или случайных ракетных выстрелов, этот случай ярко подчеркнул, что Президент Беларуси Лукашенко – миротворец.
Но не из числа тех, кто «сидит за печкой», а из числа тех, кто готов отстаивать действиями конкретными возможность мирного решения, политического решения. То есть – из числа активных миротворцев. И именно это уже в XXI веке ценится в Европе как ничто.