МИД: Встреча контактной группы «ОБСЕ – Россия – Украина» пройдет в Беларуси в самое ближайшее время

Новости Беларуси. Встреча контактной группы «ОБСЕ – Россия – Украина» пройдет в Беларуси в самое ближайшее время. Об этом 28 августа заявили в МИД нашей страны.

Проводить регулярные встречи группы в Минске предложил президент Украины Петр Порошенко 26 августа в ходе саммита в формате «Таможенный союз – Украина – Евросоюз» и все участники его поддержали.

Трехсторонняя контактная группа должна возобновить свою работу в ближайшие дни. Об этом заявил накануне в Москве и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

По итогам минской встречи был достигнут ряд договоренностей. В частности, поддержано предложение президента Украины сделать Минск площадкой для регулярных встреч контактной группы «Украина – Россия – ОБСЕ». Могу лишь подтвердить, что предполагается, что очередная встреча группы пройдет уже в самое ближайшее время. Конкретизировать сроки мы сможем по мере приближения данного мероприятия. Переговоры уже дважды проходили в столице нашей страны. Мы надеемся, что белорусская площадка, ее использование помогут приблизить урегулирование кризиса в Украине.