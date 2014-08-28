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Ночные бои в Донецке: 7 человек погибли, обесточены более 200 подстанций, частично разрушены жилой дом и школа

28 августа 2014 07:32
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Новости Украины. На востоке Украины по-прежнему неспокойно. Всю ночь шли бои в Донецке. Сообщается о семи погибших, в том числе и среди мирного населения. Серьезно пострадала и инфраструктура города: в некоторых районах повреждены газопровод, обесточены более 200 подстанций. Несколько снарядов попали в многоэтажный жилой дом и школу. Эти здания частично разрушены.

Луганск уже почти месяц живет без электричества и водоснабжения, мобильной и стационарной связи. В продаже есть только самые необходимые продукты.

Между тем жители Донецкой и Луганской областей продолжат получать гуманитарную помощь. О необходимости нового гуманитарного конвоя накануне в Минске договорились президенты России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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