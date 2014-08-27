Саммит в Минске 26 августа. Мнения журналистов и политологов

Новости Беларуси. Около 300 журналистов мировых телеканалов и изданий 26 августа работали в Минске. Многим из них еще предстоит подготовить репортажи и написать статьи о важных переговорах в Минске. Со своими коллегами, журналистами телеканала СТВ, они, как и международные эксперты, откровенно поделились мнениями, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Елизавета Горбачева, корреспондент личной прессы Кэтрин Эштон:

Переговоры — начало большого пути, пути к миру. Считаю, что выбор Минска был правильным. Наверняка это не последняя встреча, которая будет проведена именно здесь.

Арсений Сивицкий, политолог:

Выбор площадки в Минске связан с тем, что Беларусь с самого начала крымского кризиса, а потом уже и украинского, занимала достаточно нейтральную взвешенную позицию по данному конфликту, сохраняя каналы коммуникации как со своим стратегическим союзником - Россией, так и новыми украинскими властями.

Александр Панюшкин, специальный корреспондент телеканала «ТВ Центр»:

С политической точки зрения президент Лукашенко выбрал правильную позицию, он получился над схваткой и выступил таким человеком, который пытался замерить стороны. Первый шаг в направлении все-таки, на мой взгляд, к какому-то мирному диалогу был сделан именно в Минске.

В рейтинге главных ожиданий журналистов — сразу несколько пунктов. Во-первых, какую позицию займет запад? Торговый вопрос тоже очень важен. Как отметили многие эксперты, в первую очередь — для Евросоюза.

Сергей Кизима, политолог:

Мы имеем Евразийский экономический союз, который начинает функционировать с 1 января 2015 года. Европейский союз с опозданием начинает понимать, что это новая реальность. А с ЕАЭС придется теснейшим образом взаимодействовать. А в нынешних реалиях, когда не урегулированы ключевые вопросы торговых отношений, это могут быть торговые войны, которые не пойдут на пользу ни ЕС, ни ЕАЭС.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Каждый из руководителей продемонстрировал степень готовности к той ситуации, которая возникла на юге Украины. Никто не отменял разногласия, которые есть, никто их не снимал. Все понимают, что проблемы есть. Все участники люди подготовленные, политически зрелые, состоявшиеся политики. Они понимают всю сложность проблемы. Все двигаются в нужно направлении, по крайней мере в данный момент.

И снова об интригах: все гадали пожмут ли руки Путин и Порошенко? Состоится ли их встреча? В прошлый раз президенты лично общались во Франции в конце июня, всего десять минут и в присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель.

Андрей Русакович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений БГУ:

Президенты России и Украины смогли провести переговоры в многостороннем формате, в двустороннем формате. Результат был закреплен легендарным рукопожатием. Хотелось бы надеяться, что это начало политического процесса с участием всех заинтересованных сторон, которое будет положено в основу политического урегулирования в Украине.

Игорь Попов, президент Киевского аналитического центра «Политика»:

Они явно о чем-то договорились, но в политике, к сожалению, иногда не все можно немедленно сообщить народу своей страны. Я думаю, они утвердили «дорожную карту», хотя и не смогли разрешить сразу все проблемы, накопившиеся в отношениях Киева и Москвы.

Джошуа Сперо, профессор университета «Фитчбург» (США):

Первая встреча президентов России и Украины с июня может привести к деэскалации конфронтации на востоке Украины... Оба президента открыто обсуждали различные варианты. Это может быть крайне важно для российского и украинского обществ.

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии:

Ключом к политическому решению является двухстороннее прекращение огня и действенный контроль за общей границей. Теперь переговоры об этом должны быть незамедлительно продолжены и нацелены на то, чтобы согласовать конкретные шаги и план. Мы делаем, что можем для того, чтобы не оборвать заново связанную нить переговоров.

В общем, и журналисты, и участники переговоров (по мнению репортеров), визитом в Минск остались довольны. Информационного голода не было — это факт. Завершилось все встречей в формате таможенной тройки, во время которой президенты обсудили актуальные международные проблемы.

Евгений Рожков, политический обозреватель телеканала «Россия-1»:

Сегодняшняя встреча на самом деле уникальная. Потому что чтобы в одном месте встретились и ТС, и Евросоюз, и Украина, такого еще не было. Впечатлений масса: от того, что говорили президенты до того, как долго это затянулось. То, что это закончилось в 01.30 говорит о том, что президентам было что обсудить, судя по хорошему настроению и у нашего президента, и у других президентов, у них получился разговор.