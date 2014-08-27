МИД Украины дал оценку саммиту в Минске

Новости Украины. О том, что трудно ставить какие-то грандиозные цели и ожидать колоссального прорыва, говорил Александр Лукашенко еще в начале переговорного дня 26 августа в Минске. Политики намерены « хотя бы начать движение к миру».

Мир, как и тема Минского саммита, сегодня у всех на устах и в Украине. Обсуждают его итоги как журналисты на страницах изданий, так и большие политики. О чем рассказал Порошенко Меркель по телефону и как оценивает встречу в Минске украинский МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был звонок. Порошенко оценил результаты встречи в Минске как позитивные сигналы о начале мирного разрешения ситуации на Донбассе. О результатах поездки Президент Украины Петр Порошенко рассказал сегодня в телефоном разговоре канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он также сообщил о поиске совместных подходов к проблеме контроля за границей между Украиной и Россией, о конкретных шагах в вопросе освобождения заложников на Донбассе, а также о построении диалога в сфере торговых отношений с Россией.

Тем временем в МИД Украины оценили саммит в Минске как «первый крайне важный шаг».

Евгений Перебийнис, директор департамента информационной политики МИД Украины:

Несмотря на первый характер переговоров, мы их оцениваем как первый, но крайне важный шаг для поиска точек соприкосновения по целому ряду вопросов.

Итоги Минского саммита активно обсуждает и экспертное сообщество. Так, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в интервью украинскому изданию, что результаты переговоров в Минске превзошли все ожидания.

Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии:

Результаты переговоров превзошли мои ожидания. Настолько далеки друг от друга позиции сторон. Слишком далеко зашла эта кампания. Нужен какой-то процесс, и вот теперь этот процесс медленных шагов, малых дел, технологических ходов запущен, что хотя и несильно, но обнадеживает.

Виктор Суслов, экс-представитель правительства Украины при Евразийской экономической комиссии:

Я вчерашнюю встречу оцениваю положительно. Считаю, что это поворотный момент в украинской политике, и это поворот к лучшему.

Тем временем, на востоке Украины не утихают ожесточенные бои. Стрельба и выстрелы слышны в Донецке. Несколько снарядов попали и в жилые дома. Сообщается о трех погибших из числа мирных жителей. Крайне неспокойная обстановка и в поселке Старобешево, что в Донецкой области. Там с минувшей ночи не прекращаются активные бои. По словам силовиков, они потеряли за минувшие сутки более десятка человек личного состава.

В некоторых регионах Украины далеко не первосентябрьское настроение. Ученики Луганска останутся на вынужденных каникулах. Горсовет Луганска принял решение отложить начало обучения на неопределенный срок. Более половины учебных заведений города и области разрушены, а восстановить здания мешают бои.

За минувшие сутки погибли 13 украинских военных и 36 получили ранения.

Остается надеяться, что человеческие жизни на украинской земле все-таки не станут сухой военной статистикой, а дети совсем скоро сядут за парты. Ведь надежда на мир, пусть пока и призрачная, наконец появилась. Накануне поздно вечером.